Греция объявляет войну изменению климата после летних пожаров и наводнений: план действий и поддержка от Евросоюза

Греция, известная своей удивительной природой и средиземноморским климатом, этим летом столкнулась с масштабными природными бедствиями. Северо-восточный регион Эврос пережил самые разрушительные лесные пожары в истории Евросоюза, унесшие жизни 26 человек. Вскоре после этого последовали наводнения, вызванные штормом «Даниэль» — они унесли жизни еще 17 человек. Этот климатический кризис вызвал острую критику в адрес правительства.

Оппозиционная партия обвиняет премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в недостаточных усилиях по предотвращению наводнений, несмотря на предшествующие предупреждения и опыт прошлых бедствий. Активисты по борьбе с изменением климата также выразили свое недовольство. В ответ на эту критику, Мицотакис заявил о намерении принять решительные меры для предотвращения будущих катастроф.

План действий

Чтобы справиться с последствиями лесных пожаров и наводнений, правительство Греции предпримет следующие шаги :

Увеличит бюджет на борьбу с изменением климата до 600 миллионов евро. Эти средства будут выделены из налогов на роскошные отели.

Введет 10-процентную скидку на налог на страхование имущества и обязательное страхование для средних и крупных предприятий. Власти призывают к обсуждению обязательного страхования для всех домов и компаний.

Передаст Национальную метеорологическую службу под контроль Министерства защиты граждан. Этот пункт вызвал споры: оппозиция обвиняет правительство в попытке утаивания данных, свидетельствующих об изменении климата.

Поддержка от Евросоюза

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен не осталась в стороне: организация выделит Греции 2,25 миллиарда евро для преодоления последствий наводнения и других стихийных бедствий. Кроме того, Еврокомиссия готова рассмотреть запрос Греции об использовании Фонда солидарности, что может привести к пожертвованию дополнительных средств.

— Здесь важно, чтобы страны-члены согласились с нашим предложением пополнить Фонд солидарности. Если это произойдет в следующем году, мы сможем выделить до 400 млн евро, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Однако, чтобы бороться с изменением климата в будущем, нужна более надежная система поддержки. Европейские депутаты, в частности Терри Рейнтке, призывают к созданию такой системы, которая была бы более гибкой и эффективной при реагировании на климатические вызовы.

— На будущее нам необходимо построить более устойчивую систему поддержки, чтобы, когда такие вещи случаются, деньги могли течь быстро и по прямому назначению, — заявил Терри Рейнтке, «Зеленый» евродепутат от Германии.