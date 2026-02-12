  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Валь-де-Марн
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Вале-де-Марне

Creteil
1
Альфорвилль
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
от
$670,016
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти