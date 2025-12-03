  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Босолей
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Босолее

Босолей, Франция
от
$906,053
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Элегантная и современная резиденция, все квартиры с террасами и балконами, с видом на море и Монако. При строительстве используются материалы класса люкс. Есть возможность выбрать отделочные материалы для квартир.  До пляжа и моря 20 минут пешком.  Рассрочка платежа, снижен нотариальны…
Premiumazur
Босолей, Франция
от
$586,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Босолей - небольшой город, с садами, с красивыми панорамными видами на Монако и море, с богатыми культурным традициями. Резиденция находится в 12 минутах пешком до вокзала в Монако. Пляж, коммерческие магазины, рестораны, школы - всё пешком. Современная архитектура резиденции, в резиденци…
Premiumazur
Босолей, Франция
от
$943,848
Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создава…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$1,49 млн
Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
TRANIO
Босолей, Франция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Небольшая охраняемая резиденция с садом, всего 23 квартиры, большинсиво квартир с видом на море и Монако. Все квартиры с кондиционерами, электрическими ставнями. Подземная парковка.  Слача в 3 квартале 2025 года.  Снижен нотариальный  сбор. Освобождение на два года от налога на собстве…
Premiumazur
Босолей, Франция
от
$1,80 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Идеальное расположение резиденции в сердце парка, всего в 15-ти минутах ходьбы до вокзала в Монако. Все квартиры в резиденции с видом на море и Монако. Зона SPA для жителей резиденции: хаммам, сауна, фитнес. Подвальные боксы и парковки. Рассрочка платежа.  4-х комнатные от 104 м2 +36 м…
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$471,924
Уютная резиденция, расположенная в окружении зелени, где каждая деталь продумана для гармоничной интеграции в окружающий природный ландшафт. Изысканная и современная архитектура здания напоминает нос лодки и предлагает уникальный и современный дизайн. Здание состоит всего из 13 квартира с 2 …
TRANIO
