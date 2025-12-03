  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ле-Канне
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ле-Канне

Канны
11
Антиб
11
Метрополия Франции
68
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
55
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Апартаменты и дома в новом жилом комплексе, Ле-Канне, Лазурный Берег, Франция
Ле-Канне, Франция
от
$321,607
Современный жилой комплекс состоит из 46 квартир с 2-5 комнатами и 4 двухэтажных домов, пышного средиземноморского сада, подземного паркинга, места для хранения велосипедов и детских колясок. Удобства и оснащение в доме Освещенные общие зоны, система наблюдения с камерами, доступ Vigik, ви…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти