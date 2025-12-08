Ницца, Франция

Резиденция - реновация, в самом центре города, недалеко от порта. Два здания. Одно из зданий сдается в конце этого года. Второе - в начале 2027г. Идеально для инвестиций и сдачи в аренду. 2-х комнатные от 41 м2 от 350250 евро. 3-х комнатные от 63 м2 от 525750 евро.