  2. Франция
  3. Канны
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Каннах

Резиденция
Канны, Франция
$835,885
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Идеальное расположение резиденции, рядом с известными бутиками и ресторанами города Канн. Недалеко от набережной Круазетт и пляжей. В 15-ти минутах ходьбы до Дворца Фестивалей. Квартиры с большими террасами. При строительстве используются материалы класса "Люкс". Рассрочка платежа, снижен…
Premiumazur
Резиденция Закрытая резиденция с бассейном в 15-ти минутах ходьбы до набережной Круазетт и моря
Канны, Франция
$419,902
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Резиденция со своим бассейном, многие квартиры с видом на море, большой бассейн, сад. Все квартиры с балконами или террасами. Недалеко от резиденции находятся элитные бутики и рестораны, недалеко набережная Круазетт и песчаные пляжи. Есть возможность выбрать отделочные и декоративные  мат…
Premiumazur
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция
Канны, Франция
$541,839
Жилой комплекс состоит из трех зданий с ландшафтным средиземноморским садом между ними. Комплекс включает квартиры от 2 до 5 комнат различных планировок. Квартиры предлагают современный комфорт, сочетая в себе функциональность и утонченность. Все гостиные и спальни имеют прямой выход на балк…
TRANIO
OneOne
Резиденция в центре Канн, рядом с Круазетт
Канны, Франция
$702,077
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Небольшая элитная резиденция, всего 9 квартир в резиденции, находится в центре парка, в элитном районе Канн, до пляжа 800 метров, до набережной Круазетт 5 минут пешком.  Отделочные материалы класса люкс. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор, есть возможность выбрать отделрчные мате…
Premiumazur
Резиденция рядом с центром Канн и пляжем
Канны, Франция
$666,245
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Резиденция с большим садом, три здания в резиденции, с верхних этажей есть вид на море и Ларанские острова. Все квартиры с большими террасами и балконами. До песчанного  пляжа 10-ть минут пешком. Рядом с резиденцией есть магазины, бутики, школы. Удобный выезд на автодорогу и к железнодоро…
Premiumazur
Резиденция в центре средиземноморского парка
Канны, Франция
$447,896
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Резиденция расположена в 600 метрах от пляжа, в центре средиземноморского парка с магнолиями, оливкрвыми и апельсиновыми деревьями. Бассейн для жителей резиденции. Рассрочка платежа, снижен нотариалтный сбор.  Варианты квартир : 2-х комнатные 38м2 от 285000 евро; 3-х комнатные от…
Premiumazur
Резиденция с живописным садом, рядом с центром Канн
Канны, Франция
$408,705
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Резиденция с живлписным садом и бассейном. Всего 12 квартир в резиденции. До моря и пляжа 15 минут. Рядом магазины, бутики, школы. Парковка.  Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.    2-х комнатные квартиры от 45 м2 от 225000 евро; 3-х комнатные от 66 м2 от 337000 евро.
Premiumazur
Резиденция Резиденция рядом с пляжем и теннисным клубом
Канны, Франция
$535,383
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Закрытая и элитная резиденция, до пляжа 5 минут ходьбы, рядом теннисный клуб. Резиденция окружена садом, на территории - бассейн. Большие террасы. Подземная парковка. Отделочные материалы высокого качества. Есть возможность выбрать керамическую плитку.  Варианты квартир : 2-х ком…
Premiumazur
Резиденция Первая линия, пляж в 2-х минутах ходьбы
Канны, Франция
$1,06 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и садом, большинство квартир с видом на море. Все квартиры с большими террасами.  В резиденции всего 10 квартир. До пляжа 5 минут пешком. Сдача во втором квартале 2026 года.  При постройке резиденции используются материалы класса люкс. Есть возможность изменить п…
Premiumazur
Резиденция Элитная резиденция в престижном квартале Калифорния в Каннах
Канны, Франция
$722,232
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Элегантная и современная архитектура, соответствующая современным тенденциям. Резиденция находится рядом с центром Канн, в 5-ти минутах ходьбы от набережной Круазетт и пляжей. Для строительства и отделки квартир используются материалы класса люкс - Versace Home. Вы имеете возможность выбрать…
Premiumazur
Резиденция Современная и элегантная резиденция
Канны, Франция
$397,507
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Рещиденция находится в элитном квартале  Канн - Croix Garden. Недалеуо от центра Каннн и набережной Круазетт. Резиденция будет окружена садом. Все квартиры с террасами или балконами. Подземный паркинг.  Варианты квартир: 2-х комнатные от 46 м2 от 270000 евро 3-х комнатные от 57 м2 о…
Premiumazur
