Канны, Франция

Резиденция с большим садом, три здания в резиденции, с верхних этажей есть вид на море и Ларанские острова. Все квартиры с большими террасами и балконами. До песчанного пляжа 10-ть минут пешком. Рядом с резиденцией есть магазины, бутики, школы. Удобный выезд на автодорогу и к железнодоро…