  Франция
  Иль-де-Франс
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Иль-де-Франсе

Париж
Ивелин
Валь-де-Марн
О-де-Сен
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$491,617
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектиров…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
$344,545
Благоустроенный жилой комплекс включает различные типы квартир (от студий до пятикомнатных), 6 местных магазинов на первом этаже, общую террасу для отдыха на крыше, паркинг (предусмотрено 1 парковочное место на квартиру). Отопление и горячее водоснабжение за счет городской тепловой сети, раб…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$616,414
Здание, построенное в 1995 году под влиянием масштабных изменений 12-го округа, раскрывает всю креативность и спокойствие этого нового архитектурного стиля: изысканные формы, сдержанные цвета, длинные балконы и сочетание хороших материалов (стекло, дерево, металл). Фасады полностью отремонти…
TRANIO
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Париж, Франция
$576,796
В комплексе, расположенном в самом сердце Марэ, предлагаются изысканные апартаменты — от студий до трехкомнатных квартир. Это элегантные жилые помещения, отвечающие любым потребностям. Это историческое здание, возведенное в XVIII веке, состоит из трех соединенных между собой домов, сохранивш…
TRANIO
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$376,644
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветам…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$663,607
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охран…
TRANIO
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$704,973
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка. Удобства и оснащение в доме Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком Контроль доступа с помощью диджикода, значка…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
$265,676
Современный жилой комплекс состоит из 4 зданий, 2 из которых полностью жилые, которые окружены пышным садом. Доступны квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Расположение и объекты поблизости Муниципалитет проводит активную реконструкцию большого количества своих районов, …
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Рюэй-Мальмезон, Франция
$356,565
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY. Удобства и оснащение в доме диджикод домофон беспро…
TRANIO
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
$735,269
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открыт…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция
Метрополия Франции, Франция
$228,388
Комплекс предлагает современное и экологичное жильё с большим количеством света, балконами и частным садом. Доступны варианты от студий до квартир с 4 спальнями. Для жильцов есть паркинг и общий сад. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в небольшом поселении Ла-Кё-ан-Бри в 1…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в исторической коммуне Плезир, Иль‑де-Франс, Франция
Ивелин, Франция
$233,049
Комплекс предлагает большое разнообразие квартир: от студии до 5 комнат с панорамными окнами и лоджиями. Для удобства жильцов на первом этаже будут магазины. Также в комплексе есть паркинг. Расположение и объекты поблизости Комплекс находится в живописном поселении Плезир, к западу от Париж…
TRANIO
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция
Альфорвилль, Франция
$670,016
Небольшая резиденция на 14 квартир находится в коммуне Альфорвилль на юго-востоке Парижа. Близость двух рек, Марны и Сены, позволяет резидентам прогуливаться вдоль тихих набережных. Архитектура с чистыми и элегантными линиями. Панорамные окна, индивидуальные балконы и террасы. Осталось всего…
TRANIO
