  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Ницца
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ницце

Босолей
7
Рокбрюн-Кап-Мартен
1
Ментона
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с панорамными видами в Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Кап-д’Ай, Франция
от
$419,488
Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Удобства и оснащение в доме Управление освещением и рольставни во всех комна…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция
Больё-сюр-Мер, Франция
от
$2,16 млн
Жилой комплекс из 16 квартир, начиная от студий и заканчивая пятикомнатными двухуровневыми апартаментами. Фасад со стороны дворика украшен широкими террасами со стеклянными ограждениями, которые возвышаются над изобилием растительности. Сохранившийся исторический фасад комплекса, украшенный …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$1,86 млн
После напряженного дня в самом сердце оживленной Ниццы эта резиденция станет идеальным местом для отдыха, поскольку здесь круглый год царит атмосфера праздника. Кипарисы, оливковые и цитрусовые деревья в саду-бельведере затеняют пешеходные дорожки, пересекающие обширный парк резиденции. C те…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Резиденция с видом на море и Монако
Босолей, Франция
от
$1,80 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 4
Идеальное расположение резиденции в сердце парка, всего в 15-ти минутах ходьбы до вокзала в Монако. Все квартиры в резиденции с видом на море и Монако. Зона SPA для жителей резиденции: хаммам, сауна, фитнес. Подвальные боксы и парковки. Рассрочка платежа.  4-х комнатные от 104 м2 +36 м…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Резиденция в 2-х минутах ходьбы от моря и рядом с Монако
Moyenne Corniche, Франция
от
$1,89 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Элитная резиденция, с красивым садом, до пляжа 2 минуты пешком. Большая 4-х комнатная квартира 102 м2 с двумя террасами 26 м2 и 77 м2. Одна из террас с видом на море, на террасе установлена джакузи. Для отделки квартиры использовали материалы класса люкс.  Снижен нотариальный сбор. Гарантии …
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс со СПА и панорамным видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$1,49 млн
Представьте себе сияние рассвета над Средиземным морем каждый день. Вся резиденция обращена к заливу Монако, как холст, обрамленный холмами, погружающимися в море. Отсюда открывается беспрепятственный вид на «Роше» Монако, его старый город, собор и Княжеский дворец. Таким образом, большинств…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Показать все Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Многоквартирный жилой дом Резиденция в центре города
Ницца, Франция
от
$406,278
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Резиденция - реновация, в самом центре города, недалеко от порта. Два здания. Одно из зданий  сдается в конце этого года. Второе - в начале 2027г. Идеально для инвестиций и сдачи в аренду.  2-х комнатные от 41 м2 от 350250 евро. 3-х комнатные от 63 м2 от 525750 евро.
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Резиденция
Босолей, Франция
от
$906,053
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
Элегантная и современная резиденция, все квартиры с террасами и балконами, с видом на море и Монако. При строительстве используются материалы класса люкс. Есть возможность выбрать отделочные материалы для квартир.  До пляжа и моря 20 минут пешком.  Рассрочка платежа, снижен нотариальны…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с видом на море в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$471,924
Уютная резиденция, расположенная в окружении зелени, где каждая деталь продумана для гармоничной интеграции в окружающий природный ландшафт. Изысканная и современная архитектура здания напоминает нос лодки и предлагает уникальный и современный дизайн. Здание состоит всего из 13 квартира с 2 …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с паркингом в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$297,137
Комплекс строился по самым высоким стандартам с вниманием к качеству воздуха в помещениях, функциональностью, безопасностью и уважением к окружающей среде. Отличный вариант для долгосрочных инвестиций. В здании есть подземный паркинг на 8 машин и 2 коммерческих помещения. Удобства и оснащен…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$419,488
Комплекс предлагает роскошные апартаменты от 2 до 4 комнат с большими эркерами, красивыми террасами и потрясающими видами на Ниццу и Средиземное море. В центре квартала разбит сад с террасами, выходящими на город, разделенными на зеленые насаждения, фруктовые сады и оливковые рощи. От сада д…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$1,03 млн
С фасадом из красной охры, напоминающим культовую площадь Массена, комплекс несет в себе местный колорит и напоминает, в какой степени проект тесно связан с духом района и историей города. Квартиры от 2 до 5 комнат предлагают красивые планировки и беспрепятственный вид на холмы города, площа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом, паркингом и панорамными видами в Босолее, Лазурный Берег, Франция
Босолей, Франция
от
$943,848
Окутанная деревенской атмосферой с красочными историческими фасадами, Авеню Профессора Ланжевена восхищает своим спокойствием, центральным расположением и панорамными видами. Благодаря своей композиции, резиденция повторяет изгибы холма и деликатно вписывается между типичными домами, создава…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Великолепные апартаменты в новом жилом комплексе с садом и паркингом, Ментон, Лазурный Берег, Франция
Ментона, Франция
от
$396,183
Проект представляет собой красивый угловой комплекс, фасады которого были спроектированы так, чтобы в полной мере использовать прекрасную ориентацию на юг, восток или запад. Таким образом, апартаменты могут быть залиты обильным естественным светом и все имеют балкон, лоджию или террасу. На в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция На границе Франции и Монако
Резиденция На границе Франции и Монако
Босолей, Франция
от
$586,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Босолей - небольшой город, с садами, с красивыми панорамными видами на Монако и море, с богатыми культурным традициями. Резиденция находится в 12 минутах пешком до вокзала в Монако. Пляж, коммерческие магазины, рестораны, школы - всё пешком. Современная архитектура резиденции, в резиденци…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Резиденция с видом на море и бассейномх
Ницца, Франция
от
$383,099
Год сдачи 2028
Количество этажей 7
Резиденция современной архитектуры в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Все квартиры с большими террасами и балконами.  Бассейн в сердце средиземноморского сада.  Недалеко будет проходит будущая  трамвайная  линия, срединяющая с центром Ниццы и аэропортом. Рассрочка платежа, снижен…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Резиденция рядом с Монте-Карло и видом на море
Босолей, Франция
от
$2,62 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Небольшая охраняемая резиденция с садом, всего 23 квартиры, большинсиво квартир с видом на море и Монако. Все квартиры с кондиционерами, электрическими ставнями. Подземная парковка.  Слача в 3 квартале 2025 года.  Снижен нотариальный  сбор. Освобождение на два года от налога на собстве…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Резиденция Резиденция японского архитектора
Ницца, Франция
от
$462,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
современном районе Ниццы, удобное месторасположение. Резиденция награждена "Золотой пирамидой" - высшей национальной премией в области строительства и новых архитектурных проектов. Все квартиры с отделкой, для которой используются материалы высокого качества.  Некоторые квартиры с видом н…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в новом эко-квартале, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$575,631
Дизайн резиденции является ответом на современные биоклиматические требования. Уникальное расположение фасадов позволяет вам наслаждаться исключительными панорамами эко-долины Ниццы, от холмов Ривьеры до береговой линии. В квартирах каждая деталь продумана для повышения комфорта проживания: …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс недалеко от моря в историческом центре Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$534,847
Комплекс сочетает в себе все удобства современности и классическую элегантность архитектуры, которая уважает наследие города. Здание предлагает 29 квартир от студий до 4х комнатных. Прямой доступ к частной подземной автостоянке резиденции расположен рядом на улице Вольтер. Удобства и оснаще…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Резиденция Резиденция в центре города. Идеальна для инвестиций.
Ницца, Франция
от
$410,131
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 67 м²
1 объект недвижимости 1
Резиденция расположена недалеко от бульвара Гамбетта и пляжей. Рядом булочные, небольшие магазины, детские сады, школы, удобный выезд на автодорогу.  Все квартиры с балконами и лоджиями.  Вид на город и зелёные холмы, нет vis-a-vis.  Прдземная парковка.  Рассрочка платежа, снижен…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
67.0
412,073
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Двухуровневый пентхаус в новом жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Берег, Франция
28, Франция
от
$931,030
Современный жилой комплекс в окружении зелени с лифтом и подземным паркингом. Пентхаус предлагает 2 спальни, ванную комнату и террасу на нижнем уровне, а наверху находится гостиная с кухней, туалет и огромная терраса с джакузи. В цену включено место на паркинге. Удобства и оснащение в доме …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс с паркингом в центре Кап-Д'ай, Лазурный Берег, Франция
Кап-д’Ай, Франция
от
$1,04 млн
Комплекс предлагает от студий до 4-комнатных квартир. Каждая квартира светлая, функциональная, с приятной температурой летом и зимой. Большинство квартир имеют большие террасы и балконы, которые можно оборудовать. Можно приобрести место на паркинге за цену от 60 до 100 тысяч евро. Особеннос…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Резиденция с видом на море и замок
Эз, Франция
от
$456,535
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Небольшая резиденция, всего 13 квартир.  Вид на море, бассейн, террасы, частные сады.  Квартиры на последнем этаже с видом на море и замок. Квартиры на первом этаже с частными садами. Элегантная архитектура резиденции идеально сочетается с окружающим пейзажем средневековой деревни Эз. …
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейнами в окружении зелени и с видом на море, Эз, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$448,619
Жить на побережье Средиземного моря означает иметь возможность в любое время наслаждаться прелестями его климата, естественного света и потрясающих ароматов. Здесь одинаково важны как внутренняя, так и внешняя зоны. Каждая квартира имеет собственную террасу средней площадью около 40 м2. Пано…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$732,939
Закрытая резиденция в районе Фаброн с бассейном c видом на море, большим парком и парковками. Много пальмовых деревьев вокруг, рядом есть теннисные корты. В цену входит место на паркинге. Начало стройки - октябрь 2021. Окончание работ - 4 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$431,140
В соответствии с архитектурой района в стиле ар-деко, фасады здания отличаются элегантным и символичным дизайном. Традиционные балконы из кованого железа поддерживают стремление к прозрачности. Его элегантность подчеркивается благородными материалами, такими как шлифованный камень и матовое …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с парковкой в районе Рикье, Ницца, Лазурный Берег, Франция
Ницца, Франция
от
$413,662
Новая роскошная резиденция демонстрирует качественную современную архитектуру, в которой почетное место занимают зеленые насаждения. Сады вокруг делают её исключительным местом для жизни в самом центре города. Комплекс предлагает 25 квартир с 2-4 комнатами и парковочные места. Интерьерные ре…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с бассейном, садом и панорамным видом на море в Эзе, Лазурный Берег, Франция
Эз, Франция
от
$810,194
На холмах между Ниццей и Монако, в очаровательном природном уголке, находится этот исключительный проект с бассейном. 22 квартиры, от 2 до 5 комнат, которые в основном выходят на южную сторону, а также из большинства открывается потрясающий вид на море. Квартиры расположены в 2 зданиях, все …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти