  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Париж
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Париже

Канны
11
Антиб
11
Метрополия Франции
68
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
55
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с садом и паркингом в 12 округе Парижа, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$616,414
Здание, построенное в 1995 году под влиянием масштабных изменений 12-го округа, раскрывает всю креативность и спокойствие этого нового архитектурного стиля: изысканные формы, сдержанные цвета, длинные балконы и сочетание хороших материалов (стекло, дерево, металл). Фасады полностью отремонти…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$704,973
Комплекс состоит из 4 корпусов, между которым есть ландшафтный сад. Также есть хранилище для велосипедов и колясок на первом этаже, подземная автостоянка. Удобства и оснащение в доме Дверь лестничной площадки высотой 2,14 м с пятиточечным замком Контроль доступа с помощью диджикода, значка…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$376,644
Резиденция выполнена в классическом и элегантном архитектурном стиле. В здании всего 8 квартир, обслуживаемых двумя лестничными клетками, есть подземная парковка на 9 мест, помещение для велосипедов и помещение для бытовых отходов. Эта роскошная резиденция украшена садом с деревьями и цветам…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
John TaylorJohn Taylor
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Изысканный новый жилой комплекс в Ле-Плесси-Робинсон, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$491,617
Здание в неоклассическим стиле окружено по периметру водным каналом. В центре резиденции разбит общий сад, пересеченный мощеными дорожками, полностью предназначенный для пешеходов. В комплексе доступны различные типы квартир - от студий до 5 комнат. Просторные и светлые интерьеры спроектиров…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс в Пюто, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$735,269
Жилой комплекс ка внутри так и снаружи выполнен в Викторианском стиле. Прямо рядом есть красивый парк с детской площадкой, а двор украшен центральным садом с декоративным фонтаном. У некоторых квартир имеется подвал. Он предлагает квартиры, от студий до 6-комнатных. Затененный балкон, открыт…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Гарша, Иль‑де-Франс, Франция
Париж, Франция
от
$663,607
Жилой комплекс, окруженный зеленью, предлагает 54 квартиры различных типов - от студий до апартаментов с 5 комнатами. Просторные балконы расширяют апартаменты, большинство из которых выходят на площадь Сен-Луи. На верхнем этаже обустроены великолепные открытые террасы. В комплексе есть охран…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Показать все Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Жилой комплекс Отремонтированные апартаменты в историческом здании, 4 округ Парижа, Франция
Париж, Франция
от
$576,796
В комплексе, расположенном в самом сердце Марэ, предлагаются изысканные апартаменты — от студий до трехкомнатных квартир. Это элегантные жилые помещения, отвечающие любым потребностям. Это историческое здание, возведенное в XVIII веке, состоит из трех соединенных между собой домов, сохранивш…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти