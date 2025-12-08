  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Рюэй-Мальмезон
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Рюэй-Мальмезон

Канны
11
Антиб
11
Метрополия Франции
68
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
55
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Жилой комплекс Новый жилой комплекс рядом с парком в Рюей-Мальмезон, Иль‑де-Франс, Франция
Рюэй-Мальмезон, Франция
от
$356,565
В комплексе есть квартиры различных типов - от студий до четырёхкомнатных. Все апартаменты имеют балкон, террасу или частный сад. Резиденция предлагает жильцам общие помещения: коворкинг, гостевую комнату, тренажерный зал, мастерскую DIY. Удобства и оснащение в доме диджикод домофон беспро…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти