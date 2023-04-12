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Купить коммерческую недвижимость в Турции

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247 объектов найдено
Отель 291 комнатав Мраморноморский регион, Турция
Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291 Количество комнат 52 000 м² Количество этажей 8
€ 123,667,695
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
Отель 320 комнатв Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат 16 000 м² Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Магазин 1 ваннаяв Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат Количество этажей 12
€ 199,000
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
Отель 10 спаленв Фатих, Турция
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат 10 ванных комнат 330 м² Количество этажей 4
€ 2,290,143
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Офис 1 спальняв Стамбул, Турция
Офис 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 135 м²
€ 581,768
Представляем вашему вниманию новый объект комплексной застройки. Его строительство ведется в…
Отель 28 комнатв Кемер, Турция
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отель 1 спальняв Стамбул, Турция
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат 90 м²
€ 513,055
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
Отель 2 спальнив Стамбул, Турция
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат 120 м²
€ 523,133
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
Офис 1 спальняв Guemuessuyu Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 901,302
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м² 1/1 Этаж
€ 379,500
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м² 2/2 Этаж
€ 92,400
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
Другое 1 спальняв Кючюкчекмедже, Турция
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 433,653
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
Коммерческая 1 спальняв Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 376,073
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 469 м² 1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отель 2 комнатыв Аланья, Турция
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 55 м² 1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комнатав Аланья, Турция
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 30 м² 1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Коммерческая 5 комнатв Аланья, Турция
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМагазин с полез…
Коммерческая 1 комнатав Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 180 м² 1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
Коммерческая 2 комнатыв Аланья, Турция
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 1 Этаж
€ 249,000
Представляем вам коммерческий проект в районе Тюрклер для бизнеса и инвестиций. Проект состо…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
278 м² 1/1 Этаж
€ 935,000
Четырехэтажное здание с магазином и шестью квартирам с правом на получение гражданства в ŞEK…
Отель 2 комнатыв Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,073,500
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
Отельв Datca, Турция
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Коммерческая 1 комнатав Аланья, Турция
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат 230 м² 1/1 Этаж
€ 462,000
Помещение для магазин в новом комплексе в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайВ этом к…
Коммерческаяв Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м² 1/1 Этаж
€ 858,000
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
Коммерческая 1 спальняв Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 379,082
Этот многоквартирный проект состоит из жилых помещений 1+1, 2+1 и 3+1, отеля и коммерческих …
Офис 1 спальняв Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…

Регионы с недвижимостью на продажу

Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул

Параметры недвижимости в Турции

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