ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках в Турции
Новые дома в Турции
Все новостройки в Турции
883
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Турции
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира в Турции
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Дом в Турции
Вилла
Дуплекс
Земельные участки в Турции
Элитная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Турции
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Турции
Найти агента в Турции
Агентства недвижимости в Турции
Агенты в Турции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Турции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Купить коммерческую недвижимость в Турции
отели
100
офисы
19
производственные здания
1
инвестиционная недвижимость
1
магазины
3
другое
1
Очистить
247 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 291 комната
Мраморноморский регион, Турция
291 Количество комнат
52 000 м²
Количество этажей 8
€ 123,667,695
Указанный отель находится под управлением Radisson Blu, что позволяет нам предоставить полно…
Отель 320 комнат
Кадыкёй, Турция
320 Количество комнат
16 000 м²
Количество этажей 17
€ 100,000,000
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
Магазин 1 ванная
Махмутлар центр, Турция
1 ванных комнат
Количество этажей 12
€ 199,000
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
Отель 10 спален
Фатих, Турция
10 Количество комнат
10 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 4
€ 2,290,143
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минут…
Офис 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
135 м²
€ 581,768
Представляем вашему вниманию новый объект комплексной застройки. Его строительство ведется в…
Отель 28 комнат
Кемер, Турция
28 Количество комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
ЕМКОСТЬ: 28 НОМЕРОВ ОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 806 М2 АНТАЛИЯ: 60 км ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Главный рестор…
Отель 1 спальня
Стамбул, Турция
2 Количество комнат
90 м²
€ 513,055
Это жилой комплекс спроектирован в сотрудничестве с китайским многопрофильным частным конгло…
Отель 2 спальни
Стамбул, Турция
3 Количество комнат
120 м²
€ 523,133
Уникальный жилой комплекс, спроектированный в сотрудничестве с крупнейшей сетью отелей на Бл…
Офис 1 спальня
Guemuessuyu Mahallesi, Турция
1 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 901,302
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м²
1/1 Этаж
€ 379,500
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2 Этаж
€ 92,400
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
Другое 1 спальня
Кючюкчекмедже, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 433,653
Роскошные офисные апартаменты в Кючюкчекмедже, Стамбул Проект включает в себя офисные ква…
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 376,073
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 2,035,000
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
469 м²
1/1 Этаж
€ 6,050,000
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 8,800,000
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
Отель 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
55 м²
1/1 Этаж
€ 3,606,400
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 5,885,000
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 24,200,000
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
Отель 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
30 м²
1/1 Этаж
€ 10,725,000
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
Коммерческая 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат
300 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларМагазин с полез…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
180 м²
1/1 Этаж
€ 825,000
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MAHMUTLARРайон: Анталья, Аланья, МахмутларОн …
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
1 Этаж
€ 249,000
Представляем вам коммерческий проект в районе Тюрклер для бизнеса и инвестиций. Проект состо…
Коммерческая
Аланья, Турция
278 м²
1/1 Этаж
€ 935,000
Четырехэтажное здание с магазином и шестью квартирам с правом на получение гражданства в ŞEK…
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 2,073,500
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Коммерческая 1 комната
Аланья, Турция
1 Количество комнат
230 м²
1/1 Этаж
€ 462,000
Помещение для магазин в новом комплексе в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайВ этом к…
Коммерческая
Аланья, Турция
500 м²
1/1 Этаж
€ 858,000
Здание типа вилла на 5 квартир на берегу моря в KESTEL для гражданстваРайон: Анталья, Аланья…
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 379,082
Этот многоквартирный проект состоит из жилых помещений 1+1, 2+1 и 3+1, отеля и коммерческих …
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
€ 196,099
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
9
Регионы с недвижимостью на продажу
Menderes
Бодрум
Каш
Kepez
Муратпаша
Манавгат
Datca
Gazipasa
Коньяалты
Bahcelievler Mahallesi
Ускюдар
Кагытхане
Авджылар
Шишли
Кючюкчекмедже
Текирдаг
Конья
Мугла
Guemuessuyu Mahallesi
Стамбул
Параметры недвижимости в Турции
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты