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Коммерческая недвижимость в Артвине, Турция

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 404 м² в Cevizli, Турция
Коммерческое помещение 404 м²
Cevizli, Турция
Площадь 404 м²
Эти офисы премиум-класса расположены в Мальтепе, Стамбул, на анатолийской стороне города. Из…
$1,46 млн
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Коммерческое помещение 64 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 64 м²
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилая и коммерческая недвижим…
$136,602
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Коммерческое помещение 402 м² в Лиман, Турция
Коммерческое помещение 402 м²
Лиман, Турция
Площадь 402 м²
Расположенная на оживленном проспекте в районе Лимана Коньяалты, Анталия, эта коммерческая н…
$963,736
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