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Коммерческая недвижимость в Кепезе, Турция

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6 объектов найдено
Магазин 194 м² в Kepez, Турция
Магазин 194 м²
Kepez, Турция
Площадь 194 м²
Инвестиционный магазин с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Район Гюнеш, располож…
$179 783
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Магазин 600 м² в Кепез, Турция
Магазин 600 м²
Кепез, Турция
Площадь 600 м²
$25,52 млн
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Магазин 200 м² в Kepez, Турция
Магазин 200 м²
Kepez, Турция
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Магазины на оживленной центральной улице в Кепезе, Анталия Кепез – один из самых быстрорасту…
$732 306
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Магазин 579 м² в Kepez, Турция
Магазин 579 м²
Kepez, Турция
Площадь 579 м²
Инвестиционные магазины с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Проект расположен в …
$818 362
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Коммерческое помещение 10 м² в Кепез, Турция
Коммерческое помещение 10 м²
Кепез, Турция
Площадь 10 м²
$405,76 млн
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Офис 61 м² в Кепез, Турция
Офис 61 м²
Кепез, Турция
Число комнат 1
Площадь 61 м²
$34 324
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