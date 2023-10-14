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Коммерческая недвижимость в Шишли, Турция

офисы
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5 объектов найдено
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,04 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,37 млн
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,17 млн
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной в Шишли, Турция
Коммерческая с парковкой, с бассейном, с сауной
Шишли, Турция
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Офис в роскошном комплексе в СтамбулеРайон: Стамбул, Шишли, ИнёнюКомплекс расположен в Стамб…
€431,900
Офис в Шишли, Турция
Офис
Шишли, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА Проект имеет уникальный дизайн и архитектуру 360-градусный обзор Стамбула.…
€330,083
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