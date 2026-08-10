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Коммерческая недвижимость в Анталье, Турция

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Муратпаша
43
Аланья
28
Аксу
11
Дёшемеалты
5
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119 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 500 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 2 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 25
Количество спален 25
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Отель с действующим арендатором на продажу в Гюзелоба, Анталия Здание отеля расположено в ми…
$2,94 млн
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Отель 8 м² в Чамьюва, Турция
Отель 8 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 8 м²
$9,79 млрд
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Офис 150 м² в Муратпаша, Турция
Офис 150 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье Коммерческая недвижимость расположена…
$280,447
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TekceTekce
Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$228,189
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Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
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Коммерческое помещение 43 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 43 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый офисный комплекс в центре Алании. О стр…
$173,948
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Коммерческое помещение 5 м² в Дёшемеалты, Турция
Коммерческое помещение 5 м²
Дёшемеалты, Турция
Площадь 5 м²
$174,39 млн
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Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
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Офис 161 м² в Муратпаша, Турция
Офис 161 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$466,546
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Коммерческое помещение 229 м² в Махмутлар, Турция
Коммерческое помещение 229 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 229 м²
Описание имущества: Мы рады представить исключительную возможность приобрести коммерческую н…
$875,613
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Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
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Офис 128 м² в Муратпаша, Турция
Офис 128 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$530,540
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Коммерческое помещение 2 м² в Аксу, Турция
Коммерческое помещение 2 м²
Аксу, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 4
$137,19 млн
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Коммерческое помещение 900 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 900 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Магазины на продажу в Алании предлагают одну из самых безопасных и прибыльных инвестиционных…
$4,38 млн
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Магазин 577 м² в Аксу, Турция
Магазин 577 м²
Аксу, Турция
Площадь 577 м²
Количество этажей 2
Просторное коммерческое помещение в проекте «Viva Defne» на главной дороге в Анталии, Алтынт…
$2,53 млн
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Офис 123 м² в Муратпаша, Турция
Офис 123 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$542,292
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Коммерческое помещение 371 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 371 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 371 м²
Этаж 2/4
$54,13 млн
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Инвестиционная 220 м² в Dagbeli, Турция
Инвестиционная 220 м²
Dagbeli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$7,38 млн
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Магазин 120 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 120 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 120 м²
$24,76 млн
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Коммерческое помещение 10 м² в Кепез, Турция
Коммерческое помещение 10 м²
Кепез, Турция
Площадь 10 м²
$405,76 млн
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Коммерческое помещение 320 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 320 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 320 м²
Расположенная в оживленном районе Турклер в Алании, эта коммерческая недвижимость предлагает…
$758,864
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Коммерческое помещение 200 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 200 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 200 м²
Эта эксклюзивная коммерческая недвижимость расположена в востребованном районе Дамлатас в Ал…
$1,90 млн
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Отель 4 м² в Чамьюва, Турция
Отель 4 м²
Чамьюва, Турция
Площадь 4 м²
$685,95 млн
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Магазин 275 м² в Аксу, Турция
Магазин 275 м²
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Трехуровневые магазины в уникальном проекте в Анталии, Аксу Магазины расположены в Аксу, Алт…
$906,535
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Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$283,312
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Магазин 579 м² в Kepez, Турция
Магазин 579 м²
Kepez, Турция
Площадь 579 м²
Инвестиционные магазины с высоким арендным потенциалом в Анталии, Кепез Проект расположен в …
$828,929
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Магазин 39 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 39 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 39 м²
$2,56 млн
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Коммерческое помещение 440 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 440 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 440 м²
Расположенный в самом сердце Анталии Аксу, этот коммерческий магазин предлагает стратегическ…
$966,482
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Коммерческое помещение 400 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 400 м²
Если вы ищете магазины для продажи в Алании, этот процветающий район на турецкой Ривьере пре…
$2,62 млн
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Коммерческое помещение 126 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 126 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Если вы ищете выгодные инвестиции или идеальную базу для своего бизнеса, современные офисы д…
$525,368
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Типы недвижимости в Анталье

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