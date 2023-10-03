ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Анталья
Коммерческая недвижимость в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
133
Аланья
130
Очистить
191 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Анталья, Турция
1
144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€552,000
Рекомендовать
Коммерческая
Средиземноморский регион, Турция
200 м²
Представляем уникальное предложение для бизнеса в районе аэропорта Антальи - продажа торговы…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
3
140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Рекомендовать
Коммерческая
Анталья, Турция
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 500 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Площадь: 8500 м2 Этажей/Этаж: 6 Парковка: …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 000 м²
Местоположение: Анталия. Район: Анталия. 200 номеров: 160 - стандартных, 40 - сьют номеров …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
4
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€295,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
5
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания …
€672,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€700,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
3
1
42 м²
5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
330 м²
1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€230,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Guezeloba, Турция
1
79 м²
1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€217,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Анталья, Турция
145 м²
7
Новое Коммерческое Помещение, Подходящее для Подачи на Гражданство, в Анталии, Муратпаша, Ал…
€625,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Рекомендовать
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
4
270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Рекомендовать
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
3
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€225,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
80 м²
Представляем новый эксклюзивный проект - коммерческие помещения в строящемся торговом центре…
€230,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
4
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания А…
€530,000
Рекомендовать
Коммерческая
Okurcalar, Турция
47 м²
Покупаете в рассрочку сейчас и получаете доход уже следующей весной! 1000 лет истории, куль…
€185,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€300,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
32 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€200,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
7
Типы недвижимости в Анталья
отели
офисы
магазины
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL