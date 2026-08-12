Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Средиземноморском регионе, Турция

;
Анталья
40
Муратпаша
43
Аланья
28
Мерсин
19
Показать больше
142 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 500 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 2 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 25
Количество спален 25
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Отель с действующим арендатором на продажу в Гюзелоба, Анталия Здание отеля расположено в ми…
$2,93 млн
Оставить заявку
Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 400 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 400 м²
Расположенная в оживленном районе Клеопатры в центре Алании, эта коммерческая недвижимость п…
$1,58 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Инвестиционная 405 м² в Kayi, Турция
Инвестиционная 405 м²
Kayi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
$11,16 млн
Оставить заявку
Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
Оставить заявку
Коммерческое помещение 900 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 900 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 900 м²
Магазины на продажу в Алании предлагают одну из самых безопасных и прибыльных инвестиционных…
$4,38 млн
Оставить заявку
Офис 90 м² в Енишехир, Турция
Офис 90 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$185,894
Оставить заявку
Инвестиционная 53 м² в Коньяалты, Турция
Инвестиционная 53 м²
Коньяалты, Турция
Площадь 53 м²
Коммерческие помещения в современном комплексе в Коньяалты — инвестиция в локацию, которая р…
$239,933
Оставить заявку
Магазин 300 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 300 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 300 м²
Новые квартиры в центре Аланьи, Анталия Аланья уже много лет является элитным районом с бирю…
$1,14 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 126 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 126 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Если вы ищете выгодные инвестиции или идеальную базу для своего бизнеса, современные офисы д…
$525,368
Оставить заявку
Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$681,228
Оставить заявку
Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
Оставить заявку
Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
Оставить заявку
Коммерческое помещение 350 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 350 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в 400 метрах от пристани для яхт в Анталии в районе Муратпаша, Кал…
$2,22 млн
Оставить заявку
Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 70 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$514,505
Оставить заявку
Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$283,312
Оставить заявку
Коммерческое помещение 576 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 576 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 576 м²
$30,52 млн
Оставить заявку
Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Площадь 900 м²
Просторный магазин с гарантированной арендой на берегу моря в Аланье Кестель — один из совре…
$2,58 млн
Оставить заявку
Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,77 млн
Оставить заявку
Отель 1 м² в Акдениз, Турция
Отель 1 м²
Акдениз, Турция
Площадь 1 м²
$40,69 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 м² в Аксу, Турция
Коммерческое помещение 2 м²
Аксу, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 4
$137,19 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 м² в Гёнен, Турция
Коммерческое помещение 1 м²
Гёнен, Турция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 м²
$103,47 млн
Оставить заявку
Офис 95 м² в Муратпаша, Турция
Офис 95 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$262,432
Оставить заявку
Инвестиционная 500 м² в Енишехир, Турция
Инвестиционная 500 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
$8,64 млн
Оставить заявку
Офис 90 м² в Муратпаша, Турция
Офис 90 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$393,626
Оставить заявку
Офис 247 м² в Муратпаша, Турция
Офис 247 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$588,445
Оставить заявку
Коммерческое помещение 320 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 320 м²
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 320 м²
Расположенная в оживленном районе Турклер в Алании, эта коммерческая недвижимость предлагает…
$758,864
Оставить заявку
Коммерческое помещение 200 м² в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческое помещение 200 м²
Средиземноморский регион, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Коммерческие помещения с гарантией аренды в Алании предоставляют инвесторам одну из самых бе…
$466,993
Оставить заявку
Магазин 200 м² в Kepez, Турция
Магазин 200 м²
Kepez, Турция
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Магазины на оживленной центральной улице в Кепезе, Анталия Кепез – один из самых быстрорасту…
$737,805
Оставить заявку
Офис 128 м² в Муратпаша, Турция
Офис 128 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$530,540
Оставить заявку

Типы недвижимости в Средиземноморском регионе

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
магазины
Realting.com
Перейти