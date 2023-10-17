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Realting.com
Турция
Коммерческая
Средиземноморский регион
Коммерческая недвижимость в Средиземноморский регион, Турция
Анталья
190
Sekerhane Mahallesi
118
Аланья
115
Мерсин
5
Муратпаша
3
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195 объектов найдено
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Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Алания, Турция
1
1
51 м²
2
Представляем два офисных помещения в бизнес центре района Оба. Каждое помещение имеет общую …
€176,000
Рекомендовать
Коммерческая с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
74 м²
Новый бизнес-центр — это коммерческая недвижимость, в которой расположены магазины на главно…
€213,000
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Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Алания, Турция
2
2/7
Самый привлекательный строящийся проект в городе! - Современные интерьеры, просторные балко…
€750,000
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Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
1
144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€547,000
Рекомендовать
Коммерческая
Средиземноморский регион, Турция
200 м²
Представляем уникальное предложение для бизнеса в районе аэропорта Антальи - продажа торговы…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
3
140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Рекомендовать
Коммерческая
Анталья, Турция
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 500 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Площадь: 8500 м2 Этажей/Этаж: 6 Парковка: …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,00 млн
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Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
8 000 м²
Местоположение: Анталия. Район: Анталия. 200 номеров: 160 - стандартных, 40 - сьют номеров …
€43,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
4
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€290,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€800,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Алания, Турция
3
1
42 м²
5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Рекомендовать
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
192 м²
1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки …
€89,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
330 м²
1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€200,000
Рекомендовать
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Муратпаша, Турция
1
79 м²
1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€215,000
Рекомендовать
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Средиземноморский регион, Турция
145 м²
7
Новое Коммерческое Помещение, Подходящее для Подачи на Гражданство, в Анталии, Муратпаша, Ал…
€627,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Рекомендовать
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
2
150 м²
1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,000
Рекомендовать
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
8
460 м²
16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,31 млн
Рекомендовать
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Рекомендовать
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
4
270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Рекомендовать
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
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Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
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Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
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Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
3
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€225,000
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Типы недвижимости в Средиземноморский регион
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