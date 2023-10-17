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Коммерческая недвижимость в Средиземноморский регион, Турция

Анталья
190
Sekerhane Mahallesi
118
Аланья
115
Мерсин
5
Муратпаша
3
195 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Алания, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Представляем два офисных помещения в бизнес центре района Оба. Каждое помещение имеет общую …
€176,000
Коммерческая с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Муратпаша, Турция
Коммерческая с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
Площадь 74 м²
Новый бизнес-центр — это коммерческая недвижимость, в которой расположены магазины на главно…
€213,000
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Алания, Турция
Инвестиционная 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Алания, Турция
Комнаты 2
Этаж 2/7
Самый привлекательный строящийся проект в городе! - Современные интерьеры, просторные балко…
€750,000
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 1
Площадь 144 м²
Рабочее Место Рядом с Новой Государственной Больницей в Vista Concept в Анталии Коньяалты Эт…
€547,000
Коммерческая в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 200 м²
Представляем уникальное предложение для бизнеса в районе аэропорта Антальи - продажа торговы…
€200,000
Коммерческая в Yesilkoey, Турция
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Коммерческая в Анталья, Турция
Коммерческая
Анталья, Турция
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность в самом сердце Анталии в этом би…
€218,000
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 8 500 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Площадь: 8500 м2 Этажей/Этаж: 6 Парковка: …
€43,00 млн
Коммерческая с vid na more в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с vid na more
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 9 000 м²
Местоположение: Анталия Описание: Район: Анталия Тип объекта: вторичное жилье Площадь: 20.0…
€25,00 млн
Коммерческая с охраняемой парковкой в Муратпаша, Турция
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
Площадь 63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Средиземноморский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 8 000 м²
Местоположение: Анталия. Район: Анталия. 200 номеров: 160 - стандартных, 40 - сьют номеров …
€43,00 млн
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€290,000
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Площадь 510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€800,000
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой в Алания, Турция
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Mut, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки  …
€89,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Bueyuekkumluca, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Bueyuekkumluca, Турция
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
Просторное Коммерческое Помещение в Торговом Центре с Высокой Доходностью от Аренды в Антали…
€200,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Муратпаша, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€215,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Средиземноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Средиземноморский регион, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 7
Новое Коммерческое Помещение, Подходящее для Подачи на Гражданство, в Анталии, Муратпаша, Ал…
€627,000
Офис 3 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Офис 2 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мерсин, Турция
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,000
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tarsus, Турция
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
Комнаты 8
Площадь 460 м²
Этаж 16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,31 млн
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой в Махмутлар центр, Турция
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Коммерческая с мебелью, с tech в Аланья, Турция
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
Площадь 149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€225,000

Типы недвижимости в Средиземноморский регион

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офисы
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