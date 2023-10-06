Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Стамбул

Коммерческая недвижимость в Стамбул, Турция

Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
94 объекта найдено
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин 2 комнаты с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 9
Магазин находится в Чишли Стамбуле, очень популярен среди туристов, особенно среди арабских …
€284,457
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 35 000 м²
ТЦ находится в самом центре города Стамбула ,в туристическом районе ,где кроме трамвая друго…
€132,00 млн
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Проект  создан специально для тех, кто хочет зарабатывать.Займите свое место в комплексе, гд…
€405,000
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,96 млн
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,96 млн
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€477,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 249 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€2,00 млн
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Бейликдюзю, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Бейликдюзю, Турция
Площадь 80 м²
Магазины с Гарантией Дохода от Аренды в Стамбуле для Инвестиций. Эксклюзивные магазины в Эсе…
€429,000
Офис с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€1,34 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€380,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 79 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€492,000
Офис с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€150,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€316,000
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€391,000
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€744,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€279,000
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,06 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,39 млн
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,19 млн
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€3,77 млн
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка в Стамбул, Турция
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка
Стамбул, Турция
Площадь 135 м²
Количество этажей 65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€799,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Гюнгёрен, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€453,000
Офис с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 226 м²
Количество этажей 12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€579,000
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€560,000
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€305,000
Офис 3 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€1,33 млн
Офис 2 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€854,000
Офис 1 спальня с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€553,000

Типы недвижимости в Стамбул

отели
офисы
магазины
Realting.com
Перейти