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Коммерческая недвижимость в Стамбуле, Турция

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Фатих
14
Бейоглу
10
Кадыкёй
10
Сарыер
9
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95 объектов найдено
Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul в , Турция
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Modern Commercial Plaza Building with E-5 Highway Frontage in Pendik, Istanbul
, Турция
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 4
Недавно построенное независимое коммерческое здание, предлагающее высокую видимость и отличн…
$4,36 млн
НДС
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Doga Kececioglu
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Коммерческое помещение 72 м² в Кагытхане, Турция
Коммерческое помещение 72 м²
Кагытхане, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 10
Гостиничные номера для инвестиций в 1,2 км от метро в Кягытхане, Стамбул Готовый проект расп…
$350,837
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Коммерческое помещение 1 650 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 1 650 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-отель с видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу Бутик-отель расположен в Бейоглу в квартал…
$7,50 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 2 318 м² в Ускюдар, Турция
Коммерческое помещение 2 318 м²
Ускюдар, Турция
Число комнат 8
Количество спален 8
Площадь 2 318 м²
Количество этажей 8
Бизнес-центр в Стамбуле, Ускюдар, недалеко от метро и метробуса Этот бизнес-центр в Стамбуле…
$10,48 млн
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Магазин 87 м² в Бейоглу, Турция
Магазин 87 м²
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Просторные магазины на главной улице в Бейоглу Предлагаемые магазины находятся в районе Бейо…
$430,468
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Магазин 1 200 м² в Эюп, Турция
Магазин 1 200 м²
Эюп, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$1,20 млн
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Коммерческое помещение 6 м² в Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Турция
Коммерческое помещение 6 м²
Yakacik D100 Kuzey Yanyol, Турция
Площадь 6 м²
$720,83 млн
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Магазин 108 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 108 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 108 м²
Количество этажей 20
Магазины на продажу в выгодном месте в районе Эсеньюрт в Стамбуле Готовые к использованию ко…
$200,808
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Магазин 1 502 м² в Кагытхане, Турция
Магазин 1 502 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 1 502 м²
Количество этажей 13
Магазин в выгодном месте в Кягытхане, Стамбул Предлагаемый на продажу магазин в Кягытхане, С…
$12,61 млн
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Офис 95 м² в Süreyya Opera, Турция
Офис 95 м²
Süreyya Opera, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
$12,09 млн
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 2 000 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с видом на море и город на главном проспекте в туристической зоне Стамбула, Бейоглу От…
$18,01 млн
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Коммерческое помещение 850 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 850 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 24
Количество спален 24
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Отель на 24 номера в Стамбуле, Бейоглу, в 50 метрах от улицы Истикляль и отеля Pera Palace Э…
$9,72 млн
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Коммерческое помещение 269 м² в Шишли, Турция
Коммерческое помещение 269 м²
Шишли, Турция
Площадь 269 м²
Этот проект расположен в Сисли, одном из самых центральных и востребованных мест Стамбула, п…
$1,56 млн
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Магазин 87 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 87 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 87 м²
Новые магазины на главной дороге в Стамбуле, Башакшехир, для инвестиций Башакшехир – это раз…
$360,243
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Магазин 90 м² в Эсеньюрт, Турция
Магазин 90 м²
Эсеньюрт, Турция
Площадь 90 м²
Готовые магазины на продажу в Эсеньюрте, Стамбул Магазины в Стамбуле расположены в районе Эс…
$750,145
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Офис 85 м² в Сарыер, Турция
Офис 85 м²
Сарыер, Турция
Площадь 85 м²
Количество этажей 65
Просторные офисы рядом с шоссе ТЕМ в Стамбуле, Сарыер Сарыер, один из самых популярных район…
$725,910
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Коммерческое помещение 1 650 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 1 650 м²
Бейоглу, Турция
Количество спален 10
Площадь 1 650 м²
Расположенный в оживленном и востребованном районе Чихангир, Бейоглу, этот бутик-отель предл…
$8,49 млн
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Магазин 291 м² в Чекмекёй, Турция
Магазин 291 м²
Чекмекёй, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 1
Магазин в Стамбуле в районе Чекмекёй с потенциалом высокого дохода Чекмекёй — это спокойный …
$1,05 млн
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Магазин 175 м² в Башакшехир, Турция
Магазин 175 м²
Башакшехир, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 5
Магазины для инвестиций на оживленной главной дороге в Стамбуле, Башакшехир Эти элегантные м…
$600,116
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Офис 57 м² в Аташехир, Турция
Офис 57 м²
Аташехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 9
Инвестиционная коммерческая недвижимость рядом с метро в Аташехире, Стамбул Эта коммерческая…
$268,898
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Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели. в Ordu Avenue, Турция
Отель на 10 номеров + 2 магазина в районе Лалели.
Ordu Avenue, Турция
Количество этажей 4
Отреставрированное здание расположено в районе Лалели / Фатих в центре Стамбуле. Характер…
$4,00 млн
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Коммерческое помещение 1 502 м² в Бейкоз, Турция
Коммерческое помещение 1 502 м²
Бейкоз, Турция
Площадь 1 502 м²
Этот магазин в Кагитане, Стамбул, является частью современного офисного и жилого комплекса, …
$14,16 млн
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Магазин 220 м² в Багджылар, Турция
Магазин 220 м²
Багджылар, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с арендатором — магазином Мигрос — в 50 м от метро в Стамбуле, Багджылар Предлагаем …
$1,50 млн
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Ресторан, кафе 175 м² в Фатих, Турция
Ресторан, кафе 175 м²
Фатих, Турция
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Готовое к заселению 4-этажное кафе с видом на море в районе Фатих, Балат, в Стамбуле Это каф…
$2,25 млн
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Коммерческое помещение 6 868 м² в Эюп, Турция
Коммерческое помещение 6 868 м²
Эюп, Турция
Площадь 6 868 м²
Количество этажей 5
Коммерческая недвижимость в проекте на главной дороге в Стамбуле Коммерческая недвижимость н…
$45,02 млн
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Коммерческое помещение 61 м² в Кагытхане, Турция
Коммерческое помещение 61 м²
Кагытхане, Турция
Площадь 61 м²
Количество этажей 10
Гостиничные номера для инвестиций в 1,2 км от метро в Кягытхане, Стамбул Готовый проект расп…
$325,448
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Офис 377 м² в Шишли, Турция
Офис 377 м²
Шишли, Турция
Площадь 377 м²
Готовые магазины, подходящие для инвестиций, в Шишли, Стамбул Проект находится в Шишли – одн…
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 57 м² в Кадыкёй, Турция
Коммерческое помещение 57 м²
Кадыкёй, Турция
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Эти магазины для продажи расположены в Кадыкой, на анатолийской стороне Стамбула, популярног…
$1,35 млн
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Офис 478 м² в Малтепе, Турция
Офис 478 м²
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 478 м²
Количество этажей 29
Офисы премиум-класса с гарантией аренды рядом с главной дорогой в Малтепе, Стамбул Офисы пре…
$1,85 млн
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Магазин 550 м² в Эюп, Турция
Магазин 550 м²
Эюп, Турция
Площадь 550 м²
Количество этажей 12
Магазины возле главной дороги в Алибейкёй, Эюпсултан, Стамбул Магазины расположены в районе …
$600,116
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