Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Бодрум

Коммерческая недвижимость в Бодрум, Турция

3 объекта найдено
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Коммерческая в Бодрум, Турция
Коммерческая
Бодрум, Турция
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
€376,528
Realting.com
Перейти