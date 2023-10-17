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Коммерческая недвижимость в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
12
12 объектов найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Yenimahalle, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Yenimahalle, Турция
Площадь 55 м²
Количество этажей 9
Новые Магазины в Престижном Районе Анкары, Енимахалле Магазины для продажи расположены в сто…
€133,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Новая Коммерческая Недвижимость, Подходящая для Получения Гражданства, в Анкаре, Чанкая Новы…
€265,000
Офис 4 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 4 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€268,000
Офис 2 спальни с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€182,000
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Goelbasi, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Goelbasi, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 7
Новые Офисные Помещения в Комплексе Смешанного Типа в Инджеке, Анкара Первоклассные офисы ра…
€125,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Анкара, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Анкара, Турция
Площадь 310 м²
Количество этажей 4
Новая Коммерческая Недвижимость в Бутик-Проекте в Инджеке, Анкара Новый магазин расположен в…
€247,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Площадь 70 м²
Новые Коммерческие Помещения в Элитном Жилом Комплексе в Мамаке, Анкара Новая коммерческая н…
€366,000
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,03 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Altindag, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Altindag, Турция
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость для Инвестиций в Центре Анкары, Алтындаг Алтындаг – один из центра…
€741,000
Магазин с парковка в Yenimahalle, Турция
Магазин с парковка
Yenimahalle, Турция
Площадь 224 м²
Количество этажей 2
Магазины для Инвестиций в Выгодном Месте в Комплексе в Анкаре, Этимесгут Современные магазин…
€340,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Etimesgut, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Etimesgut, Турция
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
Просторные Магазины в Престижном Районе Анкары, Этимесгут Стильно оформленные магазины в Анк…
€332,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Pursaklar, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Pursaklar, Турция
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Просторные Коммерческие Помещения Рядом с Государственной Больницей в Пурсакларе, Анкара Ком…
€146,000

Типы недвижимости в Центральная Анатолия

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