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Коммерческая недвижимость в Центральной Анатолии, Турция

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Эскишехир
12
Анкара
8
Odunpazari
7
Tepebasi
5
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27 объектов найдено
Офис 96 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 96 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$193,977
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Коммерческое помещение 125 м² в Tepebasi, Турция
Коммерческое помещение 125 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 125 м²
$2,09 млн
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Магазин 555 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 555 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 555 м²
$14,24 млн
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Офис 160 м² в Tepebasi, Турция
Офис 160 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
$6,98 млн
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Офис 125 м² в Odunpazari, Турция
Офис 125 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
$4,59 млн
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Магазин 93 м² в Гёльбаши, Турция
Магазин 93 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 93 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$366,686
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TekceTekce
Инвестиционная 220 м² в Melikgazi, Турция
Инвестиционная 220 м²
Melikgazi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
$6,02 млн
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Инвестиционная 220 м² в Odunpazari, Турция
Инвестиционная 220 м²
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$5,52 млн
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Офис 60 м² в Odunpazari, Турция
Офис 60 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
$2,64 млн
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Офис 75 м² в Tepebasi, Турция
Офис 75 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
$5,23 млн
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Коммерческое помещение 550 м² в Selcuklu, Турция
Коммерческое помещение 550 м²
Selcuklu, Турция
Количество спален 14
Площадь 550 м²
Этот очаровательный 14-комнатный бутик-отель расположен в самом сердце Калеичи, Анталия, пре…
$5,49 млн
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Коммерческое помещение 512 м² в Cankaya, Турция
Коммерческое помещение 512 м²
Cankaya, Турция
Площадь 512 м²
Количество этажей 5
Роскошные офисные помещения с высоким арендным потенциалом в Анкаре Анкара, расположенная в …
$2,06 млн
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Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,24 млн
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Готовый бизнес 144 м² в Yogunhisar, Турция
Готовый бизнес 144 м²
Yogunhisar, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Уникальный формат : кофейня + флористика = популярное место для встреч, фотосессий и меропри…
$98,000
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Магазин 800 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 800 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 800 м²
$6,37 млн
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Офис 55 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 55 м²
Гёльбаши, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 7
Офисы в Анкаре в районе Инджек на бульваре Шехит Савджи Мехмет Селим Кираз Анкара, столица и…
$198,959
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Коммерческое помещение 1 700 м² в Akyurt, Турция
Коммерческое помещение 1 700 м²
Akyurt, Турция
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
Коммерческая недвижимость в Анкаре рядом с аэропортом Эсенбога Столица Турции, Анкара, привл…
$1,15 млн
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Магазин 175 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 175 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$13,95 млн
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Магазин 5 м² в Etimesgut, Турция
Магазин 5 м²
Etimesgut, Турция
Площадь 5 м²
Количество этажей 18
Коммерческая недвижимость с высоким доходом от аренды в Анкаре, Этимесгут Коммерческая недви…
$31,675
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Офис 50 м² в Гёльбаши, Турция
Офис 50 м²
Гёльбаши, Турция
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Новые коммерческие помещения для инвестиций в престижном районе Инджек, Анкара Эти современн…
$133,936
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Магазин 220 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 220 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 220 м²
$3,78 млн
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Готовый бизнес 250 м² в Yogunhisar, Турция
Готовый бизнес 250 м²
Yogunhisar, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Ключевые преимущества: Вы становитесь владельцем зарегистрированного бренда с возможностью в…
$165,000
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Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,03 млн
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Коммерческое помещение 340 м² в Akyurt, Турция
Коммерческое помещение 340 м²
Akyurt, Турция
Площадь 340 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость в Анкаре рядом с аэропортом и выставочным центром Анкара, столица …
$1,05 млн
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Коммерческое помещение 700 м² в Akarca Koyu, Турция
Коммерческое помещение 700 м²
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Коммерческую недвижимость в три этажа в центре Махмутлара. Район\пляж: Ко…
$1,33 млн
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Коммерческое помещение 210 м² в Akarca Koyu, Турция
Коммерческое помещение 210 м²
Akarca Koyu, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 210 м²
Этаж 3/8
Что вы получаете: Уникальное коммерческое предложение — престижный бизнес-центр с видом на м…
$398,994
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Коммерческое помещение 2 600 м² в Ovakent, Турция
Коммерческое помещение 2 600 м²
Ovakent, Турция
Площадь 2 600 м²
Выставлен на продажу участок площадью 2600 кв.м который расположен в Алании, район Газипаша.…
$450,445
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Типы недвижимости в Центральной Анатолии

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