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Коммерческая недвижимость в Дёшемеалты, Турция

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5 объектов найдено
Инвестиционная 220 м² в Dagbeli, Турция
Инвестиционная 220 м²
Dagbeli, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/3
$7,38 млн
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Инвестиционная 454 м² в Дёшемеалты, Турция
Инвестиционная 454 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 454 м²
Этаж 1/1
$59,29 млн
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Коммерческое помещение 5 м² в Дёшемеалты, Турция
Коммерческое помещение 5 м²
Дёшемеалты, Турция
Площадь 5 м²
$174,39 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 300 м² в Дёшемеалты, Турция
Коммерческое помещение 300 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
$26,16 млн
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Коммерческое помещение 400 м² в Дёшемеалты, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
$24,30 млн
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