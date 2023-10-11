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Коммерческая недвижимость в Кадыкёй, Турция

3 объекта найдено
Отель 245 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 245 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 245
Количество этажей 11
  Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Y…
€132,00 млн
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кадыкёй, Турция
Отель 320 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кадыкёй, Турция
Комнаты 320
Площадь 16 000 м²
Количество этажей 17
Продается отель в центре современного Стамбула. Пятизвёздочный отель состоит из 17-этажей ко…
€100,00 млн
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной в Кадыкёй, Турция
Коммерческая с парковкой, с лифтом, с охраной
Кадыкёй, Турция
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
Новое коммерческое помещение в уютном районе у моря в СтамбулеРайон: Стамбул, Кадыкёй, Джадд…
€2,00 млн
Realting.com
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