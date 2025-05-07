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Коммерческая недвижимость в Чоруме, Турция

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 30 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 30 м²
Konakli, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
Для инвестиций Что вы получаете: Коммерческую недвижимость с гарантированным доходом от сда…
$238,784
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Коммерческое помещение 41 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 41 м²
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
$304,165
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