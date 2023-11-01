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Коммерческая недвижимость в Сарыер, Турция

2 объекта найдено
Офис в Сарыер, Турция
Офис
Сарыер, Турция
ЖИЗНЬ, КАК МЕЧТА В СТАНБУЛ Маслаке SKY-233, расположенный в Маслаке, разработан современны…
€204,287
Офис в Сарыер, Турция
Офис
Сарыер, Турция
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
€527,742
Realting.com
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