Коммерческая недвижимость в Efeler, Турция

магазины
3
7 объектов найдено
Инвестиционная 150 м² в Kardeskoy, Турция
Инвестиционная 150 м²
Kardeskoy, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
$937,352
Коммерческое помещение 45 м² в Tepecik, Турция
Коммерческое помещение 45 м²
Tepecik, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
$15,82 млн
Магазин 137 м² в Efeler, Турция
Магазин 137 м²
Efeler, Турция
Площадь 137 м²
$1,09 млн
Коммерческое помещение 3 м² в Imamkoy, Турция
Коммерческое помещение 3 м²
Imamkoy, Турция
Площадь 3 м²
$2,23 млн
Магазин 40 м² в Efeler, Турция
Магазин 40 м²
Efeler, Турция
Площадь 40 м²
$1,38 млн
Магазин 115 м² в Efeler, Турция
Магазин 115 м²
Efeler, Турция
Площадь 115 м²
$4,92 млн
Инвестиционная 2 м² в Cayyuzu, Турция
Инвестиционная 2 м²
Cayyuzu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$1,52 млн
