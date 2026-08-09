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Коммерческая недвижимость в Фетхие, Турция

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5 объектов найдено
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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INEST HOMES
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Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$319,616
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Фетхие, Турция
Коммерческое помещение 1 600 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 16
Количество спален 16
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Бутик-отель на 16 номеров в Олюденизе, Фетхие Фетхие — живописный регион Средиземноморья, сл…
$2,61 млн
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TekceTekce
Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$293,651
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Олюдениз, Турция
Коммерческое помещение 1 600 м²
Олюдениз, Турция
Количество спален 16
Площадь 1 600 м²
Фетхие, расположенный в одном из самых захватывающих регионов Средиземноморья, известен свое…
$2,94 млн
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