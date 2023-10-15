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Коммерческая недвижимость в Эсеньюрт, Турция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной в Эсеньюрт, Турция
Коммерческая 1 комната с лифтом, с бассейном, с сауной
Эсеньюрт, Турция
Комнаты 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазин в престижном охраняемом комплексе с прогулочной зоной в BahçeşehirРайо…
€236,100
Отель в Эсеньюрт, Турция
Отель
Эсеньюрт, Турция
Почему это свойство؟ Проектная зона в Бахчезехире полна пышных парков и садов, рядом с скор…
€83,496
Realting.com
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