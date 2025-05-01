Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Енишехир
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Енишехире, Турция

4 объекта найдено
Офис 78 м² в Енишехир, Турция
Офис 78 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$261,207
Оставить заявку
Магазин 290 м² в Енишехир, Турция
Магазин 290 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 7
Магазины в престижном проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин – один из важнейших портовых городо…
$1,74 млн
Оставить заявку
Офис 164 м² в Енишехир, Турция
Офис 164 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в брендовом проекте в Мерсине, Енишехир Мерсин, с его динамично развивающейся…
$472,104
Оставить заявку
Коммерческое помещение 56 м² в Енишехир, Турция
Коммерческое помещение 56 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Новый проект уникального бизнес-центра будет расположен на пересечении двух главных коммерче…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти