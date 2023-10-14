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Коммерческая недвижимость в Кагытхане, Турция

6 объектов найдено
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€553,000
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€301,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Площадь 65 м²
Количество этажей 14
Коммерческая Недвижимость в Развивающемся Районе Стамбула. Коммерческая недвижимость располо…
€227,000
Магазин с центральным отоплением, с парковка в Кагытхане, Турция
Магазин с центральным отоплением, с парковка
Кагытхане, Турция
Площадь 62 м²
Количество этажей 11
Магазины для Инвестиций в Стамбуле, Кягытхане. Магазины в Стамбуле находятся в развивающемся…
€464,000
Коммерческая 1 спальня в Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Современная коммерческая недвижимость на продажу в Стамбуле Этот многоквартирный проект с…
€376,073
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