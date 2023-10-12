Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Мугла

Коммерческая недвижимость в Мугла, Турция

отели
7
10 объектов найдено
Отель 22 комнаты в Dalaman, Турция
Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
Комнаты 22
Площадь 385 м²
Количество этажей 5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
Коммерческая в Faralya, Турция
Коммерческая
Faralya, Турция
Площадь 86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,15 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,97 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,97 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Магазин с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Площадь 25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€205,000
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
Комнаты 2
Этаж 1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Коммерческая в Бодрум, Турция
Коммерческая
Бодрум, Турция
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
€377,202
Realting.com
Перейти