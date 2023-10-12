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Коммерческая недвижимость в Мугла, Турция
отели
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10 объектов найдено
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Отель 22 комнаты
Dalaman, Турция
22
385 м²
5
-385 м2 alan içerisinde 1240 м2 kapalı alan (bodrum ve çatı katı dahil) -5 katlı olup 22 ко…
€2,92 млн
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Коммерческая
Faralya, Турция
86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,15 млн
1
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Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
384
30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
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Отель
Mesudiye, Турция
8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,97 млн
Рекомендовать
Отель
Sindi, Турция
8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,97 млн
Рекомендовать
1
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
384
30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Рекомендовать
1
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€205,000
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Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2
1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
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Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
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Коммерческая
Бодрум, Турция
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
€377,202
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