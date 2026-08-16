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Коммерческая недвижимость в Мугле, Турция

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15 объектов найдено
Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение Апарт-отель на первой линии в Ялыкаваке (Бодрум) Предлагает…
$11,81 млн
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Коммерческое помещение 1 077 м² в Бодрум, Турция
Коммерческое помещение 1 077 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 9
Количество спален 9
Площадь 1 077 м²
Количество этажей 2
Отель на 9 номеров на продажу в Бодруме, Ялыкавак, на берегу моря Этот уникальный отель расп…
$11,81 млн
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Коммерческое помещение 11 000 м² в Мармарис, Турция
Коммерческое помещение 11 000 м²
Мармарис, Турция
Число комнат 30
Количество спален 30
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Отель на 30 номеров на берегу моря в Орхание, Мармарис, с инвестиционным потенциалом Орхание…
$11,01 млн
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Олюдениз, Турция
Коммерческое помещение 1 600 м²
Олюдениз, Турция
Количество спален 16
Площадь 1 600 м²
Фетхие, расположенный в одном из самых захватывающих регионов Средиземноморья, известен свое…
$2,94 млн
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Фетхие, Турция
Коммерческое помещение 1 600 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 16
Количество спален 16
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Бутик-отель на 16 номеров в Олюденизе, Фетхие Фетхие — живописный регион Средиземноморья, сл…
$2,60 млн
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Магазин 66 м² в Бодрум, Турция
Магазин 66 м²
Бодрум, Турция
Площадь 66 м²
Этаж 1
Коммерческие помещения в отличном месте с современным дизайном в Конаджыке, Бодрум Этот комм…
$947,280
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TekceTekce
Действующий мини апарт-отель в Бодрум, Турция
Действующий мини апарт-отель
Бодрум, Турция
Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
$2,91 млн
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Агентство
Елена Бировчак
Языки общения
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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Агентство
INEST HOMES
Языки общения
English, Русский, Українська, Türkçe
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Магазин 44 м² в Фетхие, Турция
Магазин 44 м²
Фетхие, Турция
Площадь 44 м²
Количество этажей 2
Магазин с высоким потенциалом прибыли в оживленном месте района Чалыш в Фетхие Чалыш – один …
$291,498
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Коммерческое помещение 1 150 м² в Бодрум, Турция
Коммерческое помещение 1 150 м²
Бодрум, Турция
Площадь 1 150 м²
Функциональная коммерческая недвижимость в Бодруме, Конаджик Эти коммерческие объекты недвиж…
$8,70 млн
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Инвестиционная 150 м² в Gundogan, Турция
Инвестиционная 150 м²
Gundogan, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$22,09 млн
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Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$326,200
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Представлен на продажу отель, расположенный на первой береговой линии в курортном городе Бод…
$5,00 млн
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,98 млн
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Отель 30 000 м² в Бодрум, Турция
Отель 30 000 м²
Бодрум, Турция
Число комнат 384
Площадь 30 000 м²
5-STAR DELUXE HOTEL AND PROPERTY: A UNIQUE INVESTMENT OPPORTUNITY IN BODRUM'S FINEST! Dea…
$161,95 млн
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