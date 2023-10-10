Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Измир

Коммерческая недвижимость в Измир, Турция

4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€349,000
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€1,32 млн
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Площадь 32 м²
Уютные и модные номера в отеле в самом сердце оживленного города Турции - Измире. Помещения …
€187,000
Коммерческая в Эгейский регион, Турция
Коммерческая
Эгейский регион, Турция
АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ В ИЗМИРСКОЙ ТУРЦИИ SKY-552 построен на участке площадью 32 тысячи …
€61,444
Realting.com
Перейти