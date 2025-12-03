Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Денизли, Турция

Merkezefendi
4
6 объектов найдено
Коммерческое помещение 440 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 440 м²
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
$7,91 млн
Коммерческое помещение 292 м² в Памуккале, Турция
Коммерческое помещение 292 м²
Памуккале, Турция
Площадь 292 м²
$8,14 млн
Коммерческое помещение 400 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 400 м²
$7,56 млн
Магазин 60 м² в Merkezefendi, Турция
Магазин 60 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1
$6,92 млн
Коммерческое помещение 373 м² в Хоназ, Турция
Коммерческое помещение 373 м²
Хоназ, Турция
Площадь 373 м²
$430,342
Коммерческое помещение 416 м² в Sirinkoy Mahallesi, Турция
Коммерческое помещение 416 м²
Sirinkoy Mahallesi, Турция
Площадь 416 м²
$11,40 млн
