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Коммерческая недвижимость в Бейоглу, Турция

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 1 650 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 1 650 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-отель с видом на Босфор в Стамбуле, Бейоглу Бутик-отель расположен в Бейоглу в квартал…
$7,49 млн
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Магазин 87 м² в Бейоглу, Турция
Магазин 87 м²
Бейоглу, Турция
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Просторные магазины на главной улице в Бейоглу Предлагаемые магазины находятся в районе Бейо…
$429 611
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Коммерческое помещение 850 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 850 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 24
Количество спален 24
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Отель на 24 номера в Стамбуле, Бейоглу, в 50 метрах от улицы Истикляль и отеля Pera Palace Э…
$8,39 млн
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Коммерческое помещение 2 000 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 2 000 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с видом на море и город на главном проспекте в туристической зоне Стамбула, Бейоглу От…
$17,97 млн
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Отель 330 м² в Бейоглу, Турция
Отель 330 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 330 м²
Этот бутик-объект недвижимости, расположенный в одном из самых знаковых и чарующих районов …
$1,29 млн
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Коммерческое помещение 1 650 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 1 650 м²
Бейоглу, Турция
Количество спален 10
Площадь 1 650 м²
Расположенный в оживленном и востребованном районе Чихангир, Бейоглу, этот бутик-отель предл…
$8,49 млн
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TekceTekce
Инвестиционная в Бейоглу, Турция
Инвестиционная
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 3
Tersane İstanbul Residences: ваш роскошный оазис в самом сердце Стамбула Почему стоит инв…
$846 240
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Офис в Бейоглу, Турция
Офис
Бейоглу, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Коммерческие офисы с панорамным видом на город в Стамбуле Резиденция предлагает сочетание…
$967 425
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Коммерческое помещение 200 м² в Бейоглу, Турция
Коммерческое помещение 200 м²
Бейоглу, Турция
Количество спален 10
Площадь 200 м²
Этот готовый к эксплуатации бутик-отель расположен на оживленной главной улице в Чихангире, …
$2,53 млн
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Отель 260 м² в Бейоглу, Турция
Отель 260 м²
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 5
Здание расположено в районе Таксим в центре Стамбула, окружено кафе, магазинами и историческ…
$1,80 млн
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