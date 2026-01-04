Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Merkezefendi
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Merkezefendi, Турция

6 объектов найдено
Коммерческое помещение 400 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 400 м²
$7,62 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 440 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 440 м²
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 440 м²
Этаж 2/3
$7,97 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 716 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 716 м²
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 716 м²
Этаж 1/4
$36,35 млн
Оставить заявку
Магазин 60 м² в Merkezefendi, Турция
Магазин 60 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 60 м²
Этаж 1
$6,98 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 416 м² в Sirinkoy Mahallesi, Турция
Коммерческое помещение 416 м²
Sirinkoy Mahallesi, Турция
Площадь 416 м²
$11,49 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 577 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 577 м²
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 577 м²
Этаж 2/3
$25,33 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти