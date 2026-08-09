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Коммерческая недвижимость в Эгейском регионе, Турция

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Айдын
16
Мугла
15
Бодрум
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59 объектов найдено
Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью в Олюдениз, Турция
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Номер в действующем отеле с гарантированной доходностью
Олюдениз, Турция
Площадь 30 м²
Количество этажей 3
Проект расположен в районе Хисароню Фетхие. Этот район является ближайшим жилым районом к пл…
$257,249
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INEST HOMES
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Действующий мини апарт-отель в Бодрум, Турция
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Действующий мини апарт-отель
Бодрум, Турция
Продажа мини-гостиницы на первой линии моря в Бодруме Предлагается к продаже действующая …
$2,91 млн
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Елена Бировчак
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Готовый бизнес 30 м² в Konak, Турция
Готовый бизнес 30 м²
Konak, Турция
Площадь 30 м²
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndha…
$135,000
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TekceTekce
Магазин 100 м² в Фетхие, Турция
Магазин 100 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Магазины с высоким доходом и большим клиентским потенциалом в Хисароню — сердце Олюдениза Фе…
$319,616
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Коммерческое помещение 373 м² в Хоназ, Турция
Коммерческое помещение 373 м²
Хоназ, Турция
Площадь 373 м²
$430,171
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Коммерческое помещение 716 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 716 м²
Merkezefendi, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 716 м²
Этаж 1/4
$36,04 млн
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Коммерческое помещение 402 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 402 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 402 м²
$12,09 млн
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Коммерческое помещение 3 м² в Imamkoy, Турция
Коммерческое помещение 3 м²
Imamkoy, Турция
Площадь 3 м²
$2,21 млн
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Коммерческое помещение 26 м² в Yakacik, Турция
Коммерческое помещение 26 м²
Yakacik, Турция
Площадь 26 м²
$6,39 млн
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Инвестиционная 160 м² в Didim, Турция
Инвестиционная 160 м²
Didim, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
$15,40 млн
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Коммерческое помещение 330 м² в Назилли, Турция
Коммерческое помещение 330 м²
Назилли, Турция
Площадь 330 м²
$10,02 млн
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Инвестиционная 2 м² в Cayyuzu, Турция
Инвестиционная 2 м²
Cayyuzu, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 м²
Количество этажей 1
$1,50 млн
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Коммерческое помещение 2 400 м² в Мендерес, Турция
Коммерческое помещение 2 400 м²
Мендерес, Турция
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
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Алтынчаг Недвижимость
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Коммерческое помещение 11 000 м² в Мармарис, Турция
Коммерческое помещение 11 000 м²
Мармарис, Турция
Число комнат 30
Количество спален 30
Площадь 11 000 м²
Количество этажей 2
Отель на 30 номеров на берегу моря в Орхание, Мармарис, с инвестиционным потенциалом Орхание…
$11,04 млн
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Ресторан, кафе 163 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 163 м²
Борнова, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$910,022
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Магазин 163 м² в Konak, Турция
Магазин 163 м²
Konak, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость на главной улице в многофункциональном комплексе в Измире, Конак К…
$961,160
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Ресторан, кафе 202 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 202 м²
Борнова, Турция
Площадь 202 м²
Этаж 1/16
Коммерческая недвижимость в комплексе в Измире, Борнова Коммерческая недвижимость расположен…
$1,18 млн
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Коммерческое помещение 135 м² в Konak, Турция
Коммерческое помещение 135 м²
Konak, Турция
Площадь 135 м²
Сарыер, один из самых желанных и динамичных районов Стамбула, славится своими пышными зелены…
$1,17 млн
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Ресторан, кафе 347 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 347 м²
Борнова, Турция
Площадь 347 м²
Этаж 1/12
Коммерческая недвижимость в проекте в Измире, Борнова Магазины находятся на главной улице Бо…
$1,29 млн
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Магазин 137 м² в Efeler, Турция
Магазин 137 м²
Efeler, Турция
Площадь 137 м²
$1,08 млн
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Магазин 40 м² в Efeler, Турция
Магазин 40 м²
Efeler, Турция
Площадь 40 м²
$1,35 млн
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Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham в Konak, Турция
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля в Измире под управлением Wyndham Уникальная локация и ключ…
$35,000
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Hotel Invest
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Коммерческое помещение 1 600 м² в Фетхие, Турция
Коммерческое помещение 1 600 м²
Фетхие, Турция
Число комнат 16
Количество спален 16
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 3
Бутик-отель на 16 номеров в Олюденизе, Фетхие Фетхие — живописный регион Средиземноморья, сл…
$2,61 млн
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Коммерческое помещение 400 м² в Merkezefendi, Турция
Коммерческое помещение 400 м²
Merkezefendi, Турция
Площадь 400 м²
$7,56 млн
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Ресторан, кафе 263 м² в Борнова, Турция
Ресторан, кафе 263 м²
Борнова, Турция
Площадь 263 м²
Этаж 1/28
Коммерческая недвижимость на главной дороге в Борнове, Измир Коммерческая недвижимость в Изм…
$893,751
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Отель 56 м² в Konak, Турция
Отель 56 м²
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Ограниченное количество ЭКСКЛЮЗИВНЫХ резиденций в отеле Radisson Blu. ✅В продаже всего 27…
$400,000
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Коммерческое помещение 239 м² в Борнова, Турция
Коммерческое помещение 239 м²
Борнова, Турция
Площадь 239 м²
Этаж 1/28
Коммерческая недвижимость на главной дороге в Борнове, Измир Коммерческая недвижимость в Изм…
$767,068
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Магазин 78 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 78 м²
Кушадасы, Турция
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего…
$251,162
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Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение Апарт-отель на первой линии в Ялыкаваке (Бодрум) Предлагает…
$11,81 млн
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Коммерческое помещение 250 м² в Чешме, Турция
Коммерческое помещение 250 м²
Чешме, Турция
Число комнат 8
Количество спален 8
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Бутик-отель с внешней отделкой из камня в Алачаты, Чешме, Измир Чешме – один из самых просла…
$2,64 млн
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