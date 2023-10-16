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Коммерческая недвижимость в Эгейский регион, Турция

Мугла
9
Измир
4
14 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€349,000
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€1,32 млн
Коммерческая в Faralya, Турция
Коммерческая
Faralya, Турция
Площадь 86 000 м²
Butterfly Valley: Turkey's Haven and the Global Star of Investment Introduction: The Idea…
€47,52 млн
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Эгейский регион, Турция
Коммерческая с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Эгейский регион, Турция
Площадь 32 м²
Уютные и модные номера в отеле в самом сердце оживленного города Турции - Измире. Помещения …
€187,000
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Отель в Mesudiye, Турция
Отель
Mesudiye, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,99 млн
Отель в Sindi, Турция
Отель
Sindi, Турция
Площадь 8 679 м²
Уважаемые уважаемые инвесторы и потенциальные клиенты, Palamutbükü, расположенный в одном и…
€2,99 млн
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€150,00 млн
Магазин с кондиционером, с видом на море в Bogazici, Турция
Магазин с кондиционером, с видом на море
Bogazici, Турция
Площадь 25 м²
Магазины Рядом с Аэропортом в Адабюкю, Бодрум Предлагаемые на продажу магазины расположены в…
€205,000
Коммерческая 1 спальня с мебелью в Kayapinar, Турция
Коммерческая 1 спальня с мебелью
Kayapinar, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Radisson Red представляет уникальный проект в Турции в г. Измир. Инвестиции в гостиничный…
€42,766
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
Комнаты 2
Этаж 1/1
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
€2,07 млн
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya в Datca, Турция
Отель с бассейном, с видом на горы, с Meblirovannaya
Datca, Турция
Этаж 1/1
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
€1,04 млн
Коммерческая в Эгейский регион, Турция
Коммерческая
Эгейский регион, Турция
АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ В ИЗМИРСКОЙ ТУРЦИИ SKY-552 построен на участке площадью 32 тысячи …
€61,773
Коммерческая в Бодрум, Турция
Коммерческая
Бодрум, Турция
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
€380,140

Типы недвижимости в Эгейский регион

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