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Коммерческая недвижимость в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
92
Кагытхане
6
Кючюкчекмедже
6
Шишли
5
Бурса
3
Кадыкёй
3
Чекмекёй
3
96 объектов найдено
Офис 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 55 м²
Офисные Помещения в Стамбуле, Малтепе с Видом на Море. Предлагаемая на продажу коммерческая …
€389,000
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 4
Коммерческие Помещения в Удачном Месте Района Кадыкёй. Коммерческая недвижимость в Стамбуле …
€741,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€475,000
Коммерческая в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 35 000 м²
ТЦ находится в самом центре города Стамбула ,в туристическом районе ,где кроме трамвая друго…
€132,00 млн
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 комната с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 50 м²
Проект  создан специально для тех, кто хочет зарабатывать.Займите свое место в комплексе, гд…
€405,000
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,95 млн
Склад в Мраморноморский регион, Турция
Склад
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 19 460 м²
Количество этажей 1
Уважаемые уважаемые инвесторы и заинтересованные стороны, Мы рады представить две отдельные…
€18,95 млн
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кагытхане, Турция
Офис 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Кягыхтане Рады Вам представить новый элитный комплекс с соб…
€241,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Бююкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Бююкчекмедже, Турция
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Магазины в Торговом Центре в Стамбуле, Бююкчекмедже. Коммерческая недвижимость расположена в…
€1,06 млн
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 249 м²
Количество этажей 14
Магазины и Хоум-Офисы в Стамбуле Рядом с Метро. Коммерческая недвижимость на продажу в Стамб…
€1,99 млн
Офис с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 269 м²
Торговые Помещения в Элитном Комплексе в Стамбуле. Магазины расположены в самом популярном р…
€1,33 млн
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 100 м²
Количество этажей 9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€916,000
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с видом на море, с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 90 м²
Коммерческая Недвижимость в Стамбуле с Готовым Тапу. Коммерческие помещения в районе Эсеньюр…
€682,000
Офис с парковка, с c ремонтом в Авджылар, Турция
Офис с парковка, с c ремонтом
Авджылар, Турция
Площадь 36 м²
Количество этажей 8
Коммерческая Недвижимость Возле Шоссе Е-5 в Стамбул. Коммерческие помещения находятся в Авдж…
€149,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 13
Инвестиционный Магазин в Эсеньюрте Рядом со Всеми Объектами. Коммерческая недвижимость с инв…
€312,000
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€277,000
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€2,05 млн
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,38 млн
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Шишли, Турция
Офис 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Шишли, Турция
Комнаты 2
Площадь 241 м²
Количество этажей 7
Стильные Офисы в Центре Деловой Жизни Стамбула. Роскошный комплекс расположен в районе Нишан…
€1,18 млн
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€3,75 млн
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка в Стамбул, Турция
Офис с балконом, с кондиционером, с парковка
Стамбул, Турция
Площадь 135 м²
Количество этажей 65
Готовые Офисы с Видом на Город в Сарыере, Стамбул. Готовые офисы расположены в районе Сарыер…
€796,000
Магазин с парковка, с c ремонтом в Гюнгёрен, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Гюнгёрен, Турция
Площадь 20 м²
Количество этажей 4
Магазины в Стамбуле Рядом с Морем и Остановками в Мертер. Магазины в Стамбуле находятся в ша…
€451,000
Офис с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Офис с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 226 м²
Количество этажей 12
Офисы в Современном Стиле для Инвестиций в Бейликдюзю. Современные офисы расположены недалек…
€577,000
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 2 спальни с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€557,000
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом в Кагытхане, Турция
Коммерческая 1 спальня с парковка, с c ремонтом
Кагытхане, Турция
Комнаты 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 10
Отельные Номера в Стамбуле в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Гостиничные номера в Стамб…
€304,000
Офис 3 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 3 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€1,33 млн
Офис 2 спальни с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 2 спальни с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€850,000
Офис 1 спальня с балконом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 10
Хоум-Офисы с Арендным Потенциалом в Зейтинбурну, Стамбул. Инвестиционные офисы в Зейтинбурну…
€551,000
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в Cihangir Mahallesi, Турция
Коммерческая 10 спален с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
Cihangir Mahallesi, Турция
Комнаты 10
Площадь 1 650 м²
Количество этажей 9
Бутик-Отель в Стамбуле, Таксим, Рядом с Ключевыми Местами Города. Бутик-отель расположен в р…
€7,12 млн
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом в Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Коммерческая 20 спален с кондиционером, с видом на море, с c ремонтом
Sehit Muhtar Mahallesi, Турция
Комнаты 20
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 8
Отель с Видом на Море на Главной Улице в Бейоглу, Стамбул. Лицензированный отель на 20 номер…
€18,89 млн

Типы недвижимости в Мраморноморский регион

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