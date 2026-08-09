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Коммерческая недвижимость в Konak, Турция

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отели
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7 объектов найдено
Готовый бизнес 30 м² в Konak, Турция
Готовый бизнес 30 м²
Konak, Турция
Площадь 30 м²
Хотите получать пассивный доход в долларах без хлопот? Ваш шанс — апартаменты TRYP by Wyndha…
$135,000
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Магазин 163 м² в Konak, Турция
Магазин 163 м²
Konak, Турция
Площадь 163 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость на главной улице в многофункциональном комплексе в Измире, Конак К…
$961,160
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Коммерческое помещение 135 м² в Konak, Турция
Коммерческое помещение 135 м²
Konak, Турция
Площадь 135 м²
Сарыер, один из самых желанных и динамичных районов Стамбула, славится своими пышными зелены…
$1,17 млн
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TekceTekce
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham в Konak, Турция
Продажа 1/4 доли в отельном номере от бреда Wyndham
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Этаж 3/4
Инвестиционный проект 4★ отеля в Измире под управлением Wyndham Уникальная локация и ключ…
$35,000
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Агентство
Hotel Invest
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Отель 56 м² в Konak, Турция
Отель 56 м²
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Ограниченное количество ЭКСКЛЮЗИВНЫХ резиденций в отеле Radisson Blu. ✅В продаже всего 27…
$400,000
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Магазин 388 м² в Konak, Турция
Магазин 388 м²
Konak, Турция
Площадь 388 м²
Этаж 1/38
Коммерческая недвижимость в престижном комплексе в Конаке, Измир Коммерческая недвижимость р…
$2,61 млн
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Отель 40 м² в Konak, Турция
Отель 40 м²
Konak, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Отельные номера в Radisson Выкуп номера возможен как целиком, так и долями по 0,25%. (1/4…
$133,400
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