ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Konak
Коммерческая недвижимость в Konak, Турция
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€699,746
Рекомендовать
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
61 м²
1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,247
Рекомендовать
Отель 104 комнаты с сауной, с баней
Кемер, Турция
104
Турция г. Кемер Отель в 180 м от пляжа Небольшой уютный …
€5,39 млн
Рекомендовать
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
280 м²
2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,01 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
10 м²
1/1
Помещение под магазинРайон: Анталья, Аланья, СарайКоммерческое помещение#2304
€175,217
Рекомендовать
Коммерческая с Spalni
Бешикташ, Турция
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
€175,019
Рекомендовать
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
1
424 м²
29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,28 млн
Рекомендовать
Отель 20 спален
Gazipasa, Турция
20
20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты …
€18,50 млн
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
4
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания А…
€529,703
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
2
200 м²
1/1
Кафе на первом этаже в историческом центре Аланьи в районе Şekerhane. Подходит для ГРАЖДАНС…
€925,146
Рекомендовать
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
187 м²
1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€1,21 млн
Рекомендовать
Отель
Стамбул, Турция
Турция г. Стамбул Отель рядом с ул. Истикляль Действующи…
€8,90 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL