Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Konak

Коммерческая недвижимость в Konak, Турция

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€699,746
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи в Аланья, Турция
Офис с бассейном, с сауной, с джакузи
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Замечательное помещение под офис в SarayРайон: Анталья, Аланья, СарайРасстояние до моря: 170…
€199,247
Отель 104 комнаты с сауной, с баней в Кемер, Турция
Отель 104 комнаты с сауной, с баней
Кемер, Турция
Комнаты 104
Турция г. Кемер   Отель в 180 м от пляжа   Небольшой уютный …
€5,39 млн
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом в Cankaya, Турция
Магазин с балконом, с парковка, с c ремонтом
Cankaya, Турция
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новая Коммерческая Недвижимость в Элитном Проекте в Анкаре, Бейтепе Коммерческая недвижимост…
€1,01 млн
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 10 м²
Этаж 1/1
Помещение под магазинРайон: Анталья, Аланья, СарайКоммерческое помещение#2304
€175,217
Коммерческая с Spalni в Бешикташ, Турция
Коммерческая с Spalni
Бешикташ, Турция
КВАРТИРЫ НА ПРОДАЖУ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ SKY-292 имеет площадь 515000 кв.м., состоит…
€175,019
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 1
Площадь 424 м²
Количество этажей 29
Роскошные Офисы в Отличном Месте в Стамбуле, Малтепе. Шикарные офисы в Стамбуле с первокласс…
€1,28 млн
Отель 20 спален в Gazipasa, Турция
Отель 20 спален
Gazipasa, Турция
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 20
Агентство КВАДРАТ предлагает на продажу отель. Состоит из 229 комнат, в том числе комнаты …
€18,50 млн
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa в Аланья, Турция
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания А…
€529,703
Коммерческая 2 комнаты в Аланья, Турция
Коммерческая 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Кафе на первом этаже в историческом центре Аланьи в районе Şekerhane. Подходит для ГРАЖДАНС…
€925,146
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая с лифтом, с бассейном, с интернетом
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Большое коммерческое помещение в престижном новом комплексе в Küçükçekmece СтамбулРайон: Ста…
€1,21 млн
Отель в Стамбул, Турция
Отель
Стамбул, Турция
Турция г. Стамбул   Отель рядом с ул. Истикляль   Действующи…
€8,90 млн
Realting.com
Перейти