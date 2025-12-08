Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эскишехир
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Эскишехире, Турция

Odunpazari
8
Tepebasi
6
14 объектов найдено
Инвестиционная 220 м² в Odunpazari, Турция
Инвестиционная 220 м²
Odunpazari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
$5,53 млн
Магазин 140 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 140 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 140 м²
$2,04 млн
Магазин 410 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 410 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 410 м²
$15,73 млн
Магазин 175 м² в Tepebasi, Турция
Магазин 175 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$13,98 млн
Офис 160 м² в Tepebasi, Турция
Офис 160 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
$6,99 млн
Производство 25 м² в Odunpazari, Турция
Производство 25 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 25 м²
$232,88 млн
Магазин 225 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 225 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 225 м²
$4,25 млн
Магазин 220 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 220 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 220 м²
$3,78 млн
Офис 75 м² в Tepebasi, Турция
Офис 75 м²
Tepebasi, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
$5,24 млн
Магазин 555 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 555 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 555 м²
$14,27 млн
Офис 125 м² в Odunpazari, Турция
Офис 125 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 3
$4,60 млн
Магазин 800 м² в Odunpazari, Турция
Магазин 800 м²
Odunpazari, Турция
Площадь 800 м²
$6,38 млн
Коммерческое помещение 125 м² в Tepebasi, Турция
Коммерческое помещение 125 м²
Tepebasi, Турция
Площадь 125 м²
$2,10 млн
Офис 60 м² в Odunpazari, Турция
Офис 60 м²
Odunpazari, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
$2,64 млн
Типы недвижимости в Эскишехире

офисы
магазины
