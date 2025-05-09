Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Айдын
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Айдыне, Турция

Кушадасы
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 6 000 м² в Кушадасы, Турция
Коммерческое помещение 6 000 м²
Кушадасы, Турция
Число комнат 79
Количество спален 79
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/6
Отель рядом с пляжем и морем в Кушадасы, Турция Кушадасы — живописный прибрежный регион, шир…
$9,77 млн
Оставить заявку
Магазин 78 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 78 м²
Кушадасы, Турция
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего…
$241,422
Оставить заявку
Магазин 60 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 60 м²
Кушадасы, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Новая коммерческая недвижимость для инвестиций в Айдыне, Кушадасы, Кадынларденизи Предлагаем…
$364,101
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти