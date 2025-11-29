Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Акденизе, Турция

4 объекта найдено
Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,24 млн
Магазин 300 м² в Акдениз, Турция
Магазин 300 м²
Акдениз, Турция
Площадь 300 м²
$17,39 млн
Производство 10 м² в Nacarli, Турция
Производство 10 м²
Nacarli, Турция
Площадь 10 м²
$110,17 млн
Коммерческое помещение 5 м² в Акдениз, Турция
Коммерческое помещение 5 м²
Акдениз, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 5 м²
$11,60 млн
