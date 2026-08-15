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Коммерческая недвижимость в Аланье, Турция

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28 объектов найдено
Коммерческое помещение 229 м² в Махмутлар, Турция
Коммерческое помещение 229 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 229 м²
Описание имущества: Мы рады представить исключительную возможность приобрести коммерческую н…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 50 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 50 м²
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Недвижимость с гарантированным доходом от сдач…
$215,864
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Коммерческое помещение 229 м² в Махмутлар, Турция
Коммерческое помещение 229 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 229 м²
Описание имущества: Мы рады представить исключительную возможность приобрести коммерческую н…
$875,613
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Коммерческое помещение в Махмутлар, Турция
Коммерческое помещение
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Количество этажей 6
ЦенаПомещение, 1+1Этаж: Basement, , 15m², €550,000
$632,876
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Магазин 900 м² в Кестель, Турция
Магазин 900 м²
Кестель, Турция
Площадь 900 м²
Просторный магазин с гарантированной арендой на берегу моря в Аланье Кестель — один из совре…
$2,58 млн
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Магазин 200 м² в Махмутлар, Турция
Магазин 200 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
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TekceTekce
Магазин в Каргыджак, Турция
Магазин
Каргыджак, Турция
Количество этажей 5
Мы хотели бы объявить, что наш проект подходит для приобретения ТУРЕЦКОГО ГРАЖДАНСТВА за сче…
$607,364
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 19
Кол-во ванных комнат 19
Отель находится в Алании 248 комна suit, 74 м2. 50 стандартных номеров. До пляжа 0 м. Уч…
$28,68 млн
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Коммерческое помещение 50 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 50 м²
Аланья, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Для аренды Что вы получаете: Коммерческая недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в…
$278,190
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Коммерческое помещение 40 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 40 м²
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционный проект т…
$306,009
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Магазин 500 м² в Аланья, Турция
Магазин 500 м²
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 500 м²
Коммерческая недвижимость на окружной дороге в Алании, Оба Алания, центр отдыха в Анталии, я…
$608,916
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
250 м до моря. Наш объект имеет 40-метровый пляж. В 120 км от аэропорта Анталии, в 12 км от …
$21,28 млн
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Коммерческое помещение в Аланья, Турция
Коммерческое помещение
Аланья, Турция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость с мебелью под офис. Сделан хороший ремонт. Площадь 100 м…
$151,289
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Коммерческое помещение 720 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 720 м²
Аланья, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 720 м²
Этаж 1/2
Что вы получаете: Коммерческое помещение в одном из самых востребованных районов города. Р…
$1,77 млн
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Коммерческое помещение 484 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 484 м²
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 484 м²
Этаж 1/5
Для аренды Что вы получаете: Магазин на центральной улице в Алании. Район\пляж: Алания – …
$1,39 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель класса Делюкс, работающий по системе «все включено», расположен в городе Аланья, в 12 …
$46,88 млн
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Отель 13 000 м² в Аланья, Турция
Отель 13 000 м²
Аланья, Турция
Число комнат 325
Площадь 13 000 м²
$44,31 млн
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Число комнат 20
Количество спален 20
Кол-во ванных комнат 20
Отель городского типа, представляет собой одно основное 6-ти этажное здание. Расположен в 40…
$8,38 млн
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Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями в Аланья, Турция
Ощутите вершину роскоши: долевое владение элитными отелями
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/7
Программа Right way Invest предлагает инвесторам уникальную возможность приобрести долю в го…
$131,708
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Магазин в Махмутлар, Турция
Магазин
Махмутлар, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
$212,548
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Магазин 63 м² в Аланья, Турция
Магазин 63 м²
Аланья, Турция
Площадь 63 м²
Расположенный среди исторического очарования Аланьи, магазин Alanya Center является свидетел…
Цена по запросу
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Отель в Аланья, Турция
Отель
Аланья, Турция
Отельный комплекс располагается на первой береговой линии, от центра Алании в 12 км. От Аэро…
$27,69 млн
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Офис 185 м² в Махмутлар, Турция
Офис 185 м²
Махмутлар, Турция
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Офисные помещения В Махмутларе Аланья на продажу выставлен двухэтажный+подвал офис. Площа…
$500,494
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Коммерческое помещение 47 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 47 м²
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Коммерческая недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду в ра…
$205,861
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Коммерческое помещение 50 м² в Аланья, Турция
Коммерческое помещение 50 м²
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Коммерческая недвижимость с гарантированным доходом от сдачи в аренду в ра…
$333,828
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Отель 5* в Алании в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании
Аланья, Турция
Площадь 18 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Площадь: 18.000 м2 Год постройки: 2016 Номеров: 335 номеров. Мо…
$80,97 млн
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Отель 5* в Алании на первой береговой линии. в Аланья, Турция
Отель 5* в Алании на первой береговой линии.
Аланья, Турция
Площадь 50 000 м²
Отель 5 звезд в Аланье. Цена: 100.000.000 EUR Площадь: 50.000 м2 Год постройки: 2008 …
$115,67 млн
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Отель 2 500 м² в Оба, Турция
Отель 2 500 м²
Оба, Турция
Число комнат 146
Площадь 2 500 м²
$9,45 млн
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