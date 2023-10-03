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Коммерческая недвижимость в Алания, Турция
Sekerhane Mahallesi
133
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159 объектов найдено
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Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
3
140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
4
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€295,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
5
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания …
€672,000
Рекомендовать
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€700,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
3
1
42 м²
5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Рекомендовать
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
3
130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Рекомендовать
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
2
70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Рекомендовать
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
1
500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Рекомендовать
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
4
270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Рекомендовать
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Рекомендовать
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
Рекомендовать
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
3
150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€225,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
80 м²
Представляем новый эксклюзивный проект - коммерческие помещения в строящемся торговом центре…
€230,000
Рекомендовать
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
4
258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2 расположенный на кольцевой дороге FIĞLA MAH, Алания А…
€530,000
Рекомендовать
Коммерческая
Okurcalar, Турция
47 м²
Покупаете в рассрочку сейчас и получаете доход уже следующей весной! 1000 лет истории, куль…
€185,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€300,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
32 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€200,000
Рекомендовать
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
49 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€225,000
Рекомендовать
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка
Махмутлар центр, Турция
1
12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
€199,000
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
270 м²
1/1
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
€379,500
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
40 м²
2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,400
Рекомендовать
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
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Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
1
469 м²
1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Рекомендовать
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
2
55 м²
1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
1
30 м²
1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн
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