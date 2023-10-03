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Коммерческая недвижимость в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
133
159 объектов найдено
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Офис 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€195,000
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€295,000
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 5
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания   …
€672,000
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Коммерческая с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Площадь 510 м²
Продается трехуровневое коммерческое помещение с готовыми арендаторами, Алания Аланья — атмо…
€700,000
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой в Каракокали, Турция
Офис 2 спальни с тренажерным залом, с крытой парковкой
Каракокали, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
Новый бизнес-центр в Оба Представляем Вашему вниманию новый бизнес-центр со собственн…
€300,000
Офис 3 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 3 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€350,000
Офис 2 спальни с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Офис 2 спальни с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Новые Офисы в Оживленном Месте в Махмутларе, Аланья Стильные офисы расположены в Аланье – од…
€240,000
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€700,000
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Алания, Турция
Магазин 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Коммерческая Недвижимость на Оживленной Улице в Оба, Аланья Коммерческая недвижимость распол…
€299,000
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой в Махмутлар центр, Турция
Магазин с гаражом, в центре города, с бытовой техникой
Махмутлар центр, Турция
Площадь 200 м²
Каргыджак, очаровательный регион в Алании, Турция, предлагает привлекательную инвестиционную…
Цена по запросу
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каракокали, Турция
Магазин со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каракокали, Турция
Площадь 900 м²
Инвестиции в Аланию Кестель, особенно в инвестиционные проекты, предлагаемые CarrefourSA, пр…
Цена по запросу
Коммерческая с мебелью, с tech в Аланья, Турция
Коммерческая с мебелью, с tech
Аланья, Турция
Площадь 149 м²
Продается коммерческая недвижимость в Алании. Здание расположено в центре города, рядом вся…
€450,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,500
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech в Алания, Турция
Коммерческая 3 спальни с парковкой, с tech
Алания, Турция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Представляем Вашему вниманию коммерческую недвижимость в новом инвестиционном проекте в Алан…
€225,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 80 м²
Представляем новый эксклюзивный проект - коммерческие помещения в строящемся торговом центре…
€230,000
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa в Аланья, Турция
Коммерческая 4 спальни с парковкой, с мебелью, с terrassa
Аланья, Турция
Количество спален 4
Площадь 258 м²
Продается роскошный офис 4+1, 260м2  расположенный на кольцевой дороге  FIĞLA MAH, Алания А…
€530,000
Коммерческая в Okurcalar, Турция
Коммерческая
Okurcalar, Турция
Площадь 47 м²
Покупаете в рассрочку сейчас и получаете доход уже следующей весной! 1000 лет истории, куль…
€185,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 50 м²
Преимущества проекта: Надежный застройщик и партнёр. Компания-застройщик успешно работает…
€300,000
Коммерческая с парковкой в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
Площадь 32 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€200,000
Коммерческая с парковкой в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой
Аланья, Турция
Площадь 49 м²
Компания-застройщик успешно работает на рынке с 2005 года. На протяжении 16 лет строит торго…
€225,000
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка в Махмутлар центр, Турция
Магазин 1 ванная в центре города, с парковка
Махмутлар центр, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 12
# ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ - ДАТА НАЧАЛА: 20.05.2021 - ДАТА ОКОНЧАНИЯ: 31.11.2022 …
€199,000
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
Магазин в Алании на продажу Район: Анталья, Аланья, ДжикджиллиМАГАЗИН НА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЬЮ 27…
€379,500
Коммерческая в Аланья, Турция
Коммерческая
Аланья, Турция
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Инвестиционный коммерческий объект Район: Анталья, Аланья, ОбаИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАГАЗИН ПЛОЩАДЬ…
€92,400
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,04 млн
Отель 1 комната с видом на море в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 469 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с номерами с кухней и видом на море в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гюлле…
€6,05 млн
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Уютный апарт-отель с частным пляжем у моря в ОбаРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до мор…
€8,80 млн
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya в Аланья, Турция
Отель 2 комнаты с бассейном, с Meblirovannaya
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Уютный отель с бассейном недалеко от пляжа Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, …
€3,61 млн
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной в Аланья, Турция
Отель 1 комната с бассейном, с интернетом, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный отель на берегу моря в центре Алании с полной активностью и разными номерамиРайон:…
€5,89 млн
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с парковкой, с видом на море, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Роскошный пятизвездочный отель на берегу моря в Оба с полной активностьюРайон: Анталья, Алан…
€24,20 млн
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом в Аланья, Турция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с интернетом
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель с аквапарком рядом с пещерой Дамлаташ Район: Анталья, Аланья, СарайНаходится в ц…
€10,73 млн

Типы недвижимости в Алания

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