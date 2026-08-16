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Коммерческая недвижимость в Черноморском регионе, Турция

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10 объектов найдено
Коммерческое помещение 700 м² в Altintas, Турция
Коммерческое помещение 700 м²
Altintas, Турция
Площадь 700 м²
Эта коммерческая недвижимость для продажи находится в престижном Аксуском районе Анталии. Из…
$2,74 млн
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Магазин 77 м² в Ризе, Турция
Магазин 77 м²
Ризе, Турция
Площадь 77 м²
Этаж 1
$4,01 млн
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Ортахисар, Турция
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ортахисар, Турция
Число комнат 28
Количество спален 28
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Отель на продажу в 3 км от аэропорта в Трабзоне, Ортахисар, Пелитли Отель расположен в район…
$3,56 млн
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Коммерческое помещение 700 м² в Altintas, Турция
Коммерческое помещение 700 м²
Altintas, Турция
Площадь 700 м²
Эта коммерческая недвижимость расположена в быстро растущем районе Алтынтас в Анталии, район…
$3,12 млн
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Коммерческое помещение 78 м² в Ciftlikkoy, Турция
Коммерческое помещение 78 м²
Ciftlikkoy, Турция
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Добро пожаловать в исключительный опыт жизни в Мерсине. Это изысканное свойство охватывает 7…
$254,839
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Коммерческое помещение 404 м² в Cevizli, Турция
Коммерческое помещение 404 м²
Cevizli, Турция
Площадь 404 м²
Эти офисы премиум-класса расположены в Мальтепе, Стамбул, на анатолийской стороне города. Из…
$1,47 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 64 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 64 м²
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/6
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Жилая и коммерческая недвижим…
$136,602
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Коммерческое помещение 41 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 41 м²
Konakli, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
$304,165
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Коммерческое помещение 30 м² в Konakli, Турция
Коммерческое помещение 30 м²
Konakli, Турция
Число комнат 1000
Количество спален 1000
Площадь 30 м²
Этаж 1/3
Для инвестиций Что вы получаете: Коммерческую недвижимость с гарантированным доходом от сда…
$238,784
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Коммерческое помещение 402 м² в Лиман, Турция
Коммерческое помещение 402 м²
Лиман, Турция
Площадь 402 м²
Расположенная на оживленном проспекте в районе Лимана Коньяалты, Анталия, эта коммерческая н…
$975,505
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