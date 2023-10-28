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Коммерческая недвижимость в Фатих, Турция

2 объекта найдено
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом в Фатих, Турция
Отель 10 спален с видом на море, в центре города, с подвалом
Фатих, Турция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
БУТИК-ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ   Отель расположен на улице Султанахмет, всего в 10 минутах хо…
€2,37 млн
Офис 1 спальня в Фатих, Турция
Офис 1 спальня
Фатих, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Проект предлагает офисные помещения высокого качества, построенные с учетом комфорта и эффек…
€196,099
Realting.com
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