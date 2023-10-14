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Коммерческая недвижимость в Муратпаша, Турция

3 объекта найдено
Коммерческая с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой в Муратпаша, Турция
Коммерческая с охраняемой территорией, с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
Площадь 74 м²
Новый бизнес-центр — это коммерческая недвижимость, в которой расположены магазины на главно…
€213,000
Коммерческая с охраняемой парковкой в Муратпаша, Турция
Коммерческая с охраняемой парковкой
Муратпаша, Турция
Площадь 63 м²
Офисные помещения в бизнес-центре,который расположен в центре Анталии Муратпаша, Мейдан, Ала…
€257,100
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Муратпаша, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Муратпаша, Турция
Комнаты 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Коммерческая Недвижимость в Центре Анталии с Высоким Потенциалом Дохода от Аренды Первокласс…
€213,000
Realting.com
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