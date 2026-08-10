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Коммерческая недвижимость в Муратпаше, Турция

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43 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 500 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 2 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 25
Количество спален 25
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 4
Отель с действующим арендатором на продажу в Гюзелоба, Анталия Здание отеля расположено в ми…
$2,94 млн
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Офис 150 м² в Муратпаша, Турция
Офис 150 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 5
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье Коммерческая недвижимость расположена…
$280,447
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$228,189
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TekceTekce
Офис 115 м² в Муратпаша, Турция
Офис 115 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 115 м²
Коммерческая недвижимость на кольцевой дороге в Аланье в районе Оба Коммерческая недвижимост…
$696,212
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Коммерческое помещение 43 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 43 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый офисный комплекс в центре Алании. О стр…
$173,948
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Магазин 227 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 227 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 227 м²
Коммерческяа недвижимость на продажу в центре Аланьи Аланья — это не только популярный курор…
$937,891
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Офис 161 м² в Муратпаша, Турция
Офис 161 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$466,546
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Офис 128 м² в Муратпаша, Турция
Офис 128 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Этаж 3
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$530,540
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Офис 123 м² в Муратпаша, Турция
Офис 123 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$542,292
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Коммерческое помещение 371 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 371 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 371 м²
Этаж 2/4
$54,13 млн
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Магазин 120 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 120 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 120 м²
$24,76 млн
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Офис 70 м² в Муратпаша, Турция
Офис 70 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Новые офисы в оживленном центре Махмутлара в Аланье Современные и стильные офисы расположены…
$283,312
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Магазин 39 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 39 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 39 м²
$2,56 млн
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Магазин 337 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 337 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 337 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$1,43 млн
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Магазин 1 500 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 1 500 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Магазины на продажу в выгодном месте Анталии в Шириньялы Три коммерческих помещения (магазин…
$1,99 млн
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Офис 209 м² в Муратпаша, Турция
Офис 209 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Этаж 4
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$764,434
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Офис 68 м² в Муратпаша, Турция
Офис 68 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$211,075
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Инвестиционная 120 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 120 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
$5,23 млн
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Отель в Муратпаша, Турция
Отель
Муратпаша, Турция
Действующий отель в Адрасане (Анталья) — готовый гостиничный бизнес в окружении гор и Средиз…
$3,21 млн
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Офис 247 м² в Муратпаша, Турция
Офис 247 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$588,445
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Коммерческое помещение 576 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 576 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 576 м²
$30,81 млн
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Офис 55 м² в Муратпаша, Турция
Офис 55 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Просторные и стильные офисы с видом на город на продажу в центре Алании Центр Алании — одно …
$174,955
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Магазин 92 м² в Муратпаша, Турция
Магазин 92 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 92 м²
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$651,905
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Ресторан, кафе 230 м² в Муратпаша, Турция
Ресторан, кафе 230 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 230 м²
Коммерческая недвижимость с арендатором в центральной части Махмутлара, Алания Махмутлар – о…
$854,085
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Коммерческое помещение 576 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 576 м²
Муратпаша, Турция
Площадь 576 м²
$30,52 млн
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Коммерческое помещение 350 м² в Муратпаша, Турция
Коммерческое помещение 350 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Коммерческая недвижимость в 400 метрах от пристани для яхт в Анталии в районе Муратпаша, Кал…
$2,22 млн
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Офис 143 м² в Муратпаша, Турция
Офис 143 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 143 м²
Коммерческая недвижимость с видом на город в бизнес-центре в Оба, Алания Оба, район Алании, …
$319,465
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Инвестиционная 235 м² в Муратпаша, Турция
Инвестиционная 235 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
$3,66 млн
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Офис 73 м² в Муратпаша, Турция
Офис 73 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Офисы и магазины в пешей доступности от пляжа в Авсалларе, Аланья Авсаллар — популярный райо…
$161,534
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Офис 90 м² в Муратпаша, Турция
Офис 90 м²
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Офисы в бизнес-центре с крытым паркингом в Алании в центре района Оба Район Оба – одна из са…
$393,626
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