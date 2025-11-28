Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Турция
  3. Ыспарта
Коммерческая недвижимость в Ыспарта, Турция

Ыспарта
4
5 объектов найдено
Инвестиционная 405 м² в Kayi, Турция
Инвестиционная 405 м²
Kayi, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
$11,13 млн
Коммерческое помещение 45 м² в Ыспарта, Турция
Коммерческое помещение 45 м²
Ыспарта, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
$15,07 млн
Коммерческое помещение 840 м² в Ыспарта, Турция
Коммерческое помещение 840 м²
Ыспарта, Турция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 840 м²
$34,78 млн
Коммерческое помещение 1 м² в Гёнен, Турция
Коммерческое помещение 1 м²
Гёнен, Турция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 м²
$103,19 млн
Коммерческое помещение 300 м² в Deregumu, Турция
Коммерческое помещение 300 м²
Deregumu, Турция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
$9,74 млн
