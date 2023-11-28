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Коммерческая недвижимость в Мерсин, Турция

5 объектов найдено
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Mut, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки  …
€89,000
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Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Мерсин, Турция
Магазин 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Мерсин, Турция
Комнаты 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Инвестиционный Магазин с Парковкой на 8 Автомобилей в Эрдемли, Мерсин Магазин находится в Ме…
€335,000
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Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Tarsus, Турция
Коммерческая 8 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tarsus, Турция
Комнаты 8
Площадь 460 м²
Этаж 16/18
Офисы с Видом на Порт в Мерсине, в Шаговой Доступности от Всей Инфраструктуры Мерсин – это р…
€1,27 млн
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Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Мерсин, Турция
Коммерческая 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Мерсин, Турция
Комнаты 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Коммерческая площадь под магазин в комплексе в MERSİNРайон: Мерсин, Мезитли, ТеджеРасстояние…
€121,800
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Коммерческая в Tarsus, Турция
Коммерческая
Tarsus, Турция
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
ID MR 1110 ✅ Район: Тарсус ✅ Кол-во комнат: 2+1 ✅ Срок сдачи: Апрель 2023 ✅ Площ…
€92,000
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