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Коммерческая недвижимость в Мерсине, Турция

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Акдениз
7
Енишехир
7
19 объектов найдено
Офис 149 м² в Енишехир, Турция
Офис 149 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 149 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$373,422
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Инвестиционная 500 м² в Енишехир, Турция
Инвестиционная 500 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
$8,64 млн
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Магазин 300 м² в Акдениз, Турция
Магазин 300 м²
Акдениз, Турция
Площадь 300 м²
$17,44 млн
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TekceTekce
Офис 90 м² в Енишехир, Турция
Офис 90 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 7
Стильные офисы в многофункциональном комплексе в центре Мерсина Офисы расположены в районе Е…
$187,289
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Коммерческое помещение 3 м² в Акдениз, Турция
Коммерческое помещение 3 м²
Акдениз, Турция
Площадь 3 м²
$40,69 млн
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Магазин 350 м² в Енишехир, Турция
Магазин 350 м²
Енишехир, Турция
Площадь 350 м²
Количество этажей 5
Магазин с высоким арендным доходом на продажу в Мерсине Мерсин — один из крупнейших портовых…
$684,204
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Производство 10 м² в Nacarli, Турция
Производство 10 м²
Nacarli, Турция
Площадь 10 м²
$110,45 млн
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Магазин 2 м² в Мезитли, Турция
Магазин 2 м²
Мезитли, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 м²
Этаж 1
$162,77 млн
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Офис 115 м² в Тарсус, Турция
Офис 115 м²
Тарсус, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 15
Новые офисы в выгодном месте района Тарсус в Мерсине Район Тарсус в Мерсине привлекает внима…
$126,512
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Магазин 308 м² в Акдениз, Турция
Магазин 308 м²
Акдениз, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 308 м²
$16,28 млн
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Магазин 195 м² в Акдениз, Турция
Магазин 195 м²
Акдениз, Турция
Площадь 195 м²
$15,99 млн
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Магазин 2 м² в Енишехир, Турция
Магазин 2 м²
Енишехир, Турция
Площадь 2 м²
$23,25 млн
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Отель 876 м² в Акдениз, Турция
Отель 876 м²
Акдениз, Турция
Площадь 876 м²
$15,11 млн
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Магазин 135 м² в Мезитли, Турция
Магазин 135 м²
Мезитли, Турция
Площадь 135 м²
$9,65 млн
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Магазин 140 м² в Karaisali, Турция
Магазин 140 м²
Karaisali, Турция
Площадь 140 м²
$6,98 млн
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Офис 75 м² в Енишехир, Турция
Офис 75 м²
Енишехир, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 5
Офисы с видом на море в престижном месте района Енишехир в Мерсине Мерсин — один из крупнейш…
$351,456
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Отель 1 м² в Акдениз, Турция
Отель 1 м²
Акдениз, Турция
Площадь 1 м²
$40,69 млн
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Коммерческое помещение 281 м² в Енишехир, Турция
Коммерческое помещение 281 м²
Енишехир, Турция
Площадь 281 м²
$33,72 млн
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Коммерческое помещение 115 м² в Тарсус, Турция
Коммерческое помещение 115 м²
Тарсус, Турция
Площадь 115 м²
Количество этажей 14
ID MR 1110 ✅ Район: Тарсус ✅ Кол-во комнат: 2+1 ✅ Срок сдачи: Апрель 2023 ✅ Площ…
$91,985
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Типы недвижимости в Мерсине

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