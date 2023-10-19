Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Бурса

Коммерческая недвижимость в Бурса, Турция

3 объекта найдено
Офис 1 спальня с балконом, с парковка в Kurucesme, Турция
Офис 1 спальня с балконом, с парковка
Kurucesme, Турция
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/25
Офисы для Инвестиций Рядом с Главной Дорогой в Центре Бурсы. Офисы на продажу в Бурсе распол…
€75,500
Офис 1 спальня с парковка в Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Офис 1 спальня с парковка
Yuezuencueyil Mahallesi, Турция
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/22
Офисные Помещения по Выгодным Ценам в Нилюфере, Бурса. Современные офисы находятся недалеко …
€83,000
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Gemlik, Турция
Магазин 7 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Gemlik, Турция
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Магазин в Бурсе, Гемлик, с Готовым Арендатором и Арендным Доходом. Магазин на продажу в Бурс…
€205,000
Realting.com
Перейти