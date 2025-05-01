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Жильё в Тельминском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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дома
52
59 объектов найдено
Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Коробка садового домика в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,9 кв.м. Стены: материал - строите…
$6,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1984 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа. Общ.СНБ - 162,6 кв.м, …
$95,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 121,2 кв.м, общ.…
$33,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2019 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 242,2 кв.м, об…
$119,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 81,3 кв.м., 2 ко…
$47,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2001 г.п., реконструкция 2010 г. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 33…
$150,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 154,9 кв.м, общ.…
$75,000
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Квартира в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 47,1 кв.м, общ.- 34,3…
$18,800
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 291 м²
Жилой дом в Брестском р-не.2 этажа. Общ.СНБ - 325,7 кв.м, общ.- 290,9 кв.м, жил.- 99,4 кв.м,…
$350,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 96,2 кв.м, общ.- 96,2 кв.м, жил.- 45…
$107,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 125 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда, цокольный этаж. Общ.СНБ - …
$62,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 164 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 190,7 кв.м, общ.- 163,9 кв.м, жил.- …
$177,000
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Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2003 г.п. 2 этажа + подвал. Общ.СНБ - 288,7 кв.м, общ.- 173,6 кв…
$140,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 46,9 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$23,900
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Квартира 3 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, д. Тельмы-1, ул. Депутатская, 1984 г.п., 3 / 3 кирпич, 72,4 / 69,7 / 4…
$71,600
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Квартира 2 комнаты в Тельмы 1, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Тельмы 1, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
Лот 8683. Продаётся светлая, уютная двухкомнатная квартира д. Тельмы-1 по ул. Солейко. Распо…
$37,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 210 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 300,0 кв.м, общ.- 210,0 кв.м, жил.- …
$150,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2005 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 140,7 кв.м, общ.- 126,1 кв.м, жил.- …
$105,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1982 г.п., реконструкция 2017 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,9 кв.м, об…
$98,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1948 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,7 кв.м, общ.- 37,2 кв.м, жил.- 21…
$38,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,9 кв.м, общ.- 54,9 кв.м, жил.- 34,1 кв.м. 2…
$31,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 42,0 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$17,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,6 кв.м, общ.- 36,3 кв.м, жил.- 20,9 кв.м. С…
$18,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж и мансарда. Общ.СНБ - 228,57 кв.м, общ. - 216,0…
$220,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Коробка дачного домика жилого типа в Брестском р-не. 2014 г.п. Общ.СНБ - 99,25 кв.м, общ.- 9…
$28,900
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1986 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 36,7 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$15,800
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,1 кв.м, общ.- 78,1 кв.м, жил.- 41,1 кв.м. 2…
$53,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1995 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 306,7 кв.м, общ.- …
$120,000
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 81,3 кв.м., 2 ко…
$47,500
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Параметры недвижимости в Тельминском сельском Совете, Беларусь

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