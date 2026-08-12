Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жилая
  4. Гараж

Жилье с гаражом в Беларуси

;
Минск
1418
Молодечно
38
Могилёв
127
Барановичи
25
Показать больше
461 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
TOP TOP
Коттедж 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
ЗАГОРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ  «MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS»     Пространство, где тишина г…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Лента Vip объект
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Дом, где заканчивается городская суета, но не заканчивается Минск Есть главный минус заго…
$598,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 7 комнат в Тарасово, Беларусь
Дом 7 комнат
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
🏡 Эксклюзивная резиденция в 5 минутах от проспекта Победителей. Уровень «Маями под Минском».…
$3,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
TekceTekce
в Томковичи, Беларусь
Томковичи, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся полдома с собственным участком 17 соток рядом с г. Фаниполь. ❤️ Продаётся полдома:…
$39,500
Оставить заявку
Дом в Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
Площадь 125 м²
3‑уровневый дом 124 м2, 4 комнаты, газовое отопление, большой подвал, гараж,баня ❤️Просторны…
$105,791
Оставить заявку
Дом в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Прекрасный дом из финского бруса 200 мм в 12 км. от МКАД ❤️ Премиальный дом из финского клее…
$239,252
Оставить заявку
Дом в Большой Тростенец, Беларусь
Дом
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 180 м²
Готовый дом с мебелью в 2 км от Минска ❤️ Полностью готовый для проживания дом в д. Большой …
$194,371
Оставить заявку
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОД МИНСКОМ! ВСЕГО 35 КМ ОТ МКАД! Идеальный баланс…
$43,869
Оставить заявку
Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаётся уютный загородный дом в коттеджной застройке д.Багрицовщина, ул.Центральная, сосно…
$69,683
Оставить заявку
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 168 м²
Просторный двухэтажный дом для комфортной жизни — всё продумано до мелочей! Ищете место, где…
$80,000
Оставить заявку
Коттедж в Дукора, Беларусь
Коттедж
Дукора, Беларусь
Площадь 76 м²
Дом, построенный для себя. Крайний участок 21,5 сотки в аг. Дукора рядом с рекой Свислочь ❤️…
$113,619
Оставить заявку
Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продаётся дача два уровня- дерево обшит вагонкой 21 км от МКАД. Отопление печное, греет два …
$22,000
Оставить заявку
Дом в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Дача в 17 км от Солигорска ❤️ Кирпичная дача в садовом товариществе "Пчела" Адрес: Старобинс…
$5,292
Оставить заявку
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 114 м²
В продаже жилой дом по адресу г.Новогрудок,ул.Горбатова, д.10. Общая площадь 114 м.кв., жила…
$54,274
Оставить заявку
Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 114 м²
В продаже жилой дом по адресу г.Новогрудок,ул.Горбатова, д.10. Общая площадь 114 м.кв., жила…
$54,274
Оставить заявку
Дом в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Кирпичный дом в 7 км от Слуцка, все коммуникации  ❤️ Продаётся кирпичный дом площадью 69,6 к…
$45,556
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Плещеницы, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Плещеницы, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
В перспективном и развивающемся городском поселке Плещеницы, расположена уютная трехкомнатна…
$43,040
Оставить заявку
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся прекрасный загородный дом на берегу реки "Вяча" в престижной коттеджной застройке …
$159,277
Оставить заявку
Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи, Беларусь
Площадь 282 м²
Просторный коттедж 282 м2 в аг. Михановичи Капитальный кирпичный коттедж для большой семьи в…
$300,331
Оставить заявку
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 260 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$149,518
Оставить заявку
Дом в Бор, Беларусь
Дом
Бор, Беларусь
Площадь 57 м²
Ваша мечта о загородной жизни начинается здесь! Предлагаем приобрести очень привлекательный …
$19,741
Оставить заявку
Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 168 м²
Просторный двухэтажный дом для комфортной жизни — всё продумано до мелочей! Ищете место, где…
$80,000
Оставить заявку
Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 438 м²
Продаётся эксклюзивный коллекционный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с собс…
$597,287
Оставить заявку
Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Лот 9809. Продажа дома в д. Соколово Звоните для более подробной информации Цена указывается…
$20,011
Оставить заявку
Дом в Тычинки, Беларусь
Дом
Тычинки, Беларусь
Площадь 97 м²
Ваша мечта о загородной жизни начинается здесь! Предлагаем приобрести очень привлекательный …
$44,105
Оставить заявку
Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 376 м²
Продается дом в 15 км от МКАД, Мядельское направление, Минская область, Логойский район, Бел…
$139,000
Оставить заявку
Дом в Привольный, Беларусь
Дом
Привольный, Беларусь
Площадь 303 м²
Локация: Всего 8 минут езды от столицы! Участок в живописном месте с развитой инфраструктуро…
$170,000
Оставить заявку
Коттедж в Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станиславовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 154 м²
Земельный участок 25 соток в ПНВ, есть возможность взять рядом участок для ведения личного п…
$70,000
Оставить заявку
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом в д. Нетечь (в 7 км от г. Лида). Дом полностью готов к проживанию. Дом утеплен…
$110,000
Оставить заявку
Дом в Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Холопеничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Предлагаем вашему вниманию отличный вариант для тех, кто ценит комфорт, природу и уединение.…
$15,185
Оставить заявку

Типы недвижимости в Беларуси

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Беларуси

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти