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Жильё в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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дома
63
66 объектов найдено
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается двухэтажный дачный дом из деревянных брусьев с земельным участком 6 соток. Располо…
$10,900
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Дом в Лужки, Беларусь
Дом
Лужки, Беларусь
Площадь 400 м²
Элитный дом с ангаром – идеальное решение для бизнеса и жизни Предлагается уникальный объект…
$242,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Продается отличная дача возле Дубровского водохранилища. Дом состоит из двух этажей: первый …
$28,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 96 м²
Эксклюзивное предложение! Дом на берегу озера с собственным, закрытым от посторонних, берего…
$190,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
В продаже комфортный дачный домик 1997г.п. из бруса + обложен кирпичом. В частной собственно…
$14,700
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Дом в Лужки, Беларусь
Дом
Лужки, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается дом в д. Лужки Смолевичского района, 22 км от МКАД в Московском направлении.  Учас…
$65,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Уникальный шанс стать обладателем большого земельного участка с домом близ Белорусской Швейц…
$65,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Продается современный уютный теплый дом в 19 км. от Минска (~15мин. на авто), недалеко от Ку…
$60,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Продается дача Домашаны с участком 10 соток, с/ т «Маентак», Московское направление. Дом раз…
$38,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 217 м²
Отличный дом всего в 19 км от МКАД ❤️ Просторный дом с мансардой и террасой в деревне Липник…
$104,990
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Уютная дача с мансардой - идеальное место возле Минска! ❤️ Предлагаем вам просторный бревенч…
$17,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 231 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$265,700
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Дом в Прилепы, Беларусь
Дом
Прилепы, Беларусь
Площадь 231 м²
Продается роскошный двухуровневый коттедж, расположенный в живописном загородном клубном пос…
$265,700
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Дом под реконструкцию (снос), газовые трубы расположены на границе участка. Подъезд к дому -…
$24,900
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Просторный дачный дом рядом с Минском ❤️Уютный двухэтажный дом в садовом товариществе «Свита…
$20,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 233 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$240,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Дачный дом в пригороде Минска. Современное, газифицированное садовое товарищество в престижн…
$27,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 295 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Место для жизни, ведения хозяйства и бизнеса. В этом дом…
$127,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Продается дом в невероятно красивом месте – д. Дуброва, Смолевичского района! Дубровское вод…
$230,000
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Квартира 3 комнаты в Слобода, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слобода, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продаётся доля в здании под реконструкцию в Таунхаус 150 кв.м. Аг.Слобода, в 15 км от Минска…
$42,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продам дачу возле леса в ст Кировец за д. Юхновка, в 19 км от Минска. Отличительными особенн…
$39,900
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается двухуровневый коттедж в загородном клубном поселке «Дубровский квартал» (район Рау…
$232,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Данный объект, несомненно, будет интересен тем, кто ценит уникальную архитектуру, интересную…
$69,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Дача ў СТ Інфарматыка, Смалявіцкі р-н, Мінская вобл., Маскоўскае ўпраўленне, 22 км ад МКАД. …
$9,900
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Участок в Динаровке (Курган Славы) со всеми коммуникациями. 15 сот. земли для индивидуальног…
$29,000
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Дом в Слобода, Беларусь
Дом
Слобода, Беларусь
Площадь 78 м²
Уютный, просторный и очень теплый дом из газосиликатных блоков. Общая площадь дома 158,3м.кв…
$75,000
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом 59,1 м2 с участком 14,17 соток, можно приобрести также иностранному гражданину. Бе…
$22,500
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Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается дача в СТ Усяжа. Общая площадь 110 м.кв. Вода, газ, лес. Строился дом для себя и п…
$36,000
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Параметры недвижимости в Озерицко-Слободском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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