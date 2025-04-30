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Жильё в Слуцке, Беларусь

квартиры
45
дома
29
74 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 5/5
Просторная трёхкомнатная квартира ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с продуманной планиро…
$61,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Эксклюзивная двухкомнатная квартира с собственным камином! ❤️ Представляем Вашему вниманию п…
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 3/9
Продаётся светлая , уютная 3-комнатная квартира с большими изолированными жилыми комнатами н…
$55,000
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/9
Двухкомнатная квартира в г. Слуцке ❤️ Продается уютная двухкомнатная квартира в микрорайоне …
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Позвольте представить вашему вниманию утонченное и элегантное описание великолепной трехкомн…
$43,800
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается дом в г. Слуцке, пер. Серегина. Дом для большой семьи. Возможно оформление с привл…
$49,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/1
Продажа однокомнатной квартиры в блокированном жилом доме. Блочная пристройка 2014 г. Общая …
$17,400
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/5
Комфортная квартира с ремонтом в престижном районе Слуцка ❤️Идеальная квартира с продуманным…
$38,500
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 5/5
Двухкомнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Тёплая двухкомнатная квартира в благоустроенном р…
$28,900
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/9
Светлая и уютная 2-комнатная квартира в самом центре Слуцка ❤️Квартира, в которую легко влюб…
$36,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 122 м²
Продаётся уютный дом в г. Слуцке. Общая площадь 122,3м2; жилая 64,1м2; кухня 16,6м2. Материа…
$65,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Продается трехкомнатная квартира в городе Слуцке, по улице 14 Партизан, 4. Общая площадь 70,…
$56,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира в центре ❤️ Уютная трёхкомнатная квартира, готовая к заселению!  Адрес:…
$52,900
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в одном из лучших микрорайонов г. Слуцка.  Квартира располо…
$39,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом с участком в центре Слуцка! Адрес: Слуцк, ул. Крыло…
$33,000
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
Квартира с потолками 3,2 м возле реки! ❤️ Прекрасная возможность стать обладателем просторно…
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Слуцк, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Продаётся трехкомнатная квартира по ул. Гагарина в г. Слуцке. Квартира расположена на первом…
$29,000
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Дом 4 комнаты в Слуцк, Беларусь
Дом 4 комнаты
Слуцк, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается уютный и добротный дом в г. Слуцк, ул. Брановичская, Минская обл, 97 км от МКАД. Э…
$53,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 123 м²
Просторный кирпичный дом со всеми коммуникациями и ремонтом ❤️Продается 2-этажный коттедж в …
$94,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 83 м²
Продаётся дом расположенный на участке 6 соток. Недалеко от дома есть остановка общественног…
$28,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 203 м²
На земельном участке сад, беседка, летняя кухня, подвал. Первый этаж: кухня -столовая с выхо…
$55,000
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Продаётся 1-комнатная квартира ❤️ Продаётся уютная светлая однокомнатная квартира с практичн…
$26,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 72 м²
Продаётся уютный дом в самом центре г. Слуцка. ❤️ Комфортный дом с хорошим ремонтом и облаго…
$61,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 200 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в Слуцке ❤️Надежный кирпичный дом с баней и гаражом: идеа…
$165,000
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 245 м²
Предлагается к продаже отличный коттедж, идеально подходящий для комфортного семейного прожи…
$163,500
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 121 м²
Идеальный дом для семьи: уют, пространство и удобства! ❤️ Ищете идеальное место для жизни вд…
$39,500
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Квартира 1 комната в Слуцк, Беларусь
Квартира 1 комната
Слуцк, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продажа квартиры в блокированном доме ❤️ Квартира с участком 6 соток станет прекрасной замен…
$23,900
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Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 74 м²
Тёплый дом с газовым отоплением и центральными коммуникациями ❤️Предлагаем вашему вниманию о…
$34,900
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